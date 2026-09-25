Cae abatido en Samaná un hombre buscado por herir a dos agentes de la Policía en Sabana Perdida

Hansel, alias "Boca Negra" murió este viernes en un supuesto intercambio de disparos con agentes policiales en Samaná. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA )

Un hombre cayó abatido este viernes en Samaná durante un un presunto enfrentamiento con agentes, luego de ser perseguido por su alegada vinculación con el ataque a tiros contra dos miembros de la institución, en un hecho registrado en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

La institución identificó al fallecido como Hansel, alias "Boca Negra", quien presuntamente enfrentó a los agentes cuando intentaban apresarlo en el sector Honduras, en la provincia Samaná.

Según la Policía, el hombre tenía dos órdenes de arresto en su contra.

Vinculación con ataques

La institución indicó que, durante el suceso, los agentes ocuparon una pistola marca Glock.

Hansel era señalado como presunto responsable de herir de bala, en hechos separados, al mayor Andrés Pascual y al cabo William Antonio Jesús Heredia, ambos adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Es el octavo supuesto delincuente que muere en supuestos enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional en las últimas horas.

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