Policía revela que tiene lista con nombres de delincuentes "reincidentes" y que saldrá a buscarlos

El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García. ( FOTO DE LA AGENDA SEMANAL )

El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, dijo que la institución tiene una lista con los nombres de presuntos delincuentes reincidentes, a quienes se propone buscar antes de que vuelvan a delinquir y provoquen más daño a la sociedad.

"Nosotros nos propusimos buscar ese listado que está en la Procuraduría General de la República, igual que en nuestro sistema. Y hay que buscarlos, no vamos a esperar que ellos salgan de nuevo, como delincuentes que son, a ocasionar daño a la población", afirmó Rodríguez García durante su participación en LA Agenda Semanal.

El director policial explicó que esta acción forma parte de la labor preventiva de la institución, bajo el entendido de que las autoridades no deben esperar a que una persona reincidente vuelva a cometer un delito para entonces salir tras ella.

Rodríguez García señaló que cuando los agentes intentan localizar a personas vinculadas a hechos delictivos puede producirse una reacción, especialmente cuando estas portan armas de fuego, aunque reconoció que también existen excepciones y casos en los que no se producen enfrentamientos.

"Toda acción trae una reacción y, si escudriño esos elementos, que en el sistema los tenemos como autores de hechos, que aún no han sido capturados por la justicia, pues yo entiendo que debo buscarlos", manifestó.

De igual modo, el director policial aseguró que todas las personas que han sido ultimadas por agentes de la entidad en "enfrentamientos" eran reincidente en la ejecución de crímenes y delitos.

"Porque todos estos elementos que en los últimos días, lamentablemente, han caído en enfrentamientos con nuestros miembros de la Policía Nacional, todos tienen un prontuario delictivo de más de dos registros, en lo que le llamamos, de manera común, ficha en la Policía Nacional y en la justicia", refirió.

Director afirma que los ultimados tenían prontuario delictivo

El director de la Policía Nacional aseguró que las personas que han sido ultimadas por agentes de la institución en los últimos días, durante alegados enfrentamientos, tenían antecedentes por múltiples hechos delictivos.

"Porque todos estos elementos que en los últimos días, lamentablemente, han caído en enfrentamientos con nuestros miembros de la Policía Nacional, todos tienen un prontuario delictivo de más de dos registros, en lo que le llamamos, de manera común, ficha en la Policía Nacional y en la justicia", sostuvo.

La afirmación se produce en momentos en que se han registrado decenas de muertes durante alegados intercambios de disparos entre agentes policiales y personas señaladas por las autoridades como vinculadas a hechos delictivos.

Rodríguez García también afirmó que parte de las comunidades donde han ocurrido estos hechos recibe positivamente la muerte de personas que, según la Policía, son reincidentes y han afectado a ciudadanos.

"Son reincidentes, son elementos que, como ustedes pueden ver también en los noticieros, cuando evalúan o cuando entrevistan a las personas de esos lugares, celebran, se alegran porque son elementos antisociales que tienen una caterva de hechos delictivos que han afectado a muchísimos ciudadanos", agregó.

Afirma parte de la comunidad se alegra de esas muertes

Según Rodríguez García, cuando personas señaladas por la entidad como "antisociales" fallecen en los alegados intercambios de disparos, parte de la comunidad lo percibe de manera positiva, debido a que, según dijo, "han afectado a muchos ciudadanos y a veces juegan al cansancio de la autoridad".

"Son reincidentes, son elementos que, como ustedes pueden ver también en los noticieros, cuando evalúan o cuando entrevistan a las personas de esos lugares, celebran, se alegran porque son elementos antisociales que tienen una caterva de hechos delictivos que han afectado a muchísimos ciudadanos", agregó.

Muertes recientes

Rodríguez García sostuvo que las autoridades no pueden esperar a que una persona armada hiera a un policía o a un ciudadano para intervenir.

"Antes de cometer un acto, si tiene querellas o denuncias, que a veces son más de 10, hay que salir a buscarlo. O sea, ese prontuario está ahí. No siempre se dan los intercambios de disparos, pero toda acción trae una reacción y ellos no miden consecuencias cuando ven a los policías porque saben que irán a la cárcel", afirmó.

Las declaraciones del director de la Policía Nacional se producen en un momento en que cerca de 40 personas han muerto durante presuntos intercambios de disparos con agentes de la institución.

Entre el 18 y el 25 de septiembre se registraron 23 de las 37 muertes reportadas durante el mes. El primer hecho del mes se documentó el día 10.

Santo Domingo concentra la mayor cantidad de casos, con 11 fallecimientos, seguido de Santiago, con seis.

Azua, Barahona, Duarte y Puerto Plata registran dos casos cada una. También se reportó un muerto en Dajabón, el Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, La Altagracia, San Pedro de Macorís, El Seibo, Espaillat, Samaná y Montecristi.