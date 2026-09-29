República Dominicana "avanza en los preparativos" para reabrir su consulado en Venezuela

La cancillería no precisó la fecha de apertura del consulado dominicano en Venezuela. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Cancillería dominicana informó este martes que "avanza en los preparativos" para restablecer los servicios del Consulado General de la República Dominicana en Caracas, que fue cerrado en julio de 2024 tras las tensiones diplomáticas entre los dos países.

El propósito, indicó, es "acercar nuevamente la atención consular a los dominicanos residentes en ese país".

La Cancillería señaló que la fecha de apertura será anunciada "oportunamente" a través de los canales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y que una vez en funcionamiento estarán disponibles todos los servicios consulares, que hasta ahora se realizaban desde Bogotá.

La apertura es parte de la normalización gradual de las relaciones

Exteriores aseguró que los nuevos trámites podrán realizarse directamente en Venezuela, aunque los usuarios que tengan trámites iniciados, documentos depositados o citas programadas en Colombia, deberán completar esas gestiones en Bogotá debido a que no serán trasladados a Caracas.

"Con estas acciones, el Mirex procura que los dominicanos residentes en Venezuela y los extranjeros que requieran atención consular vuelvan a disponer de estos servicios directamente en ese país, reduciendo desplazamientos y facilitando su acceso", subrayó.

Este anuncio se produce después de que Venezuela y la República Dominicana acordaran iniciar un "proceso de normalización gradual" de sus relaciones diplomáticas y consulares el pasado mes de agosto.

República Dominicana fue uno de los siete países a los que el 29 de julio de 2024 Caracas exigió el retiro inmediato de sus representantes diplomáticos en Venezuela, tras sus declaraciones cuestionando los resultados de los comicios presidenciales celebrados el día anterior, en los que el entonces mandatario Nicolás Maduro fue declarado ganador por un organismo electoral controlado por el chavismo.

El nuevo cónsul dominicano

El presidente Luis Abinader designó el lunes 8 de junio a Héctor Pastor Vásquez Frías como cónsul general de la República Dominicana en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, mediante el decreto 351-26.

El artículo 2 del decreto dispone que la medida sea remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y las demás instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución.