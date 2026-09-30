Siete personas en la mira de la Policía por casos de homicidios y tentativas en Santiago

Carteles de "Se busca" de algunos de los fugitivos buscados por la Policía Nacional. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Siete personas son buscadas por la Policía Nacional en Santiago por su presunta vinculación con varios hechos de violencia que han dejado víctimas mortales y otras heridas en diferentes sectores de la provincia.

De acuerdo con la Dirección Regional Cibao Central, los requeridos son perseguidos mediante órdenes de arresto y, en uno de los casos, en cumplimiento de una sentencia judicial.

Personas buscadas

Entre los buscados figura Jerson Then Rojas, alias "Pato", de 29 años, contra quien fue emitida la orden de arresto número 2026-AJ0073424-001, del 25 de agosto de 2026, por su presunta vinculación con el homicidio agravado de Ramón de León Pérez, conocido como "Neo", ocurrido el 16 de agosto.

También es buscado Johan Alexander Valdez Cabrera, alias "El Pancho", de 21 años, por su presunta vinculación con una tentativa de homicidio en perjuicio de Benllu Cabrera Rodríguez, Brandy Tavarez y Darlin Miguel Tavárez Domínguez, ocurrida el primero de julio.

Otro de los requeridos es Erinson Manuel Hernández Reyes, alias "El Gordo", de 21 años, señalado por las autoridades por su presunta vinculación con la muerte de Víctor Manuel Espinal Luna, conocido como "Vitico", ocurrida el 7 de agosto.

La lista incluye además a Eduardo Paul Pérez Mercado, alias "Maca", de 39 años, requerido por su presunta participación en el homicidio de Jesús María Cabrera Peña, ocurrido en la calle José Antonio Hungría.

Asimismo, la Policía busca a Christopher Eugenio Acevedo Metz, alias "Christopher La Rabia", de 36 años, cuya responsabilidad judicial fue establecida en un caso de homicidio mediante la sentencia número 371-04-2024-SSEN-00050, del 23 de febrero de 2024.

Maicol Miguel Jiménez, alias "Maikito", también es requerido por su presunta participación en una tentativa de homicidio contra Yordy Manuel Díaz Rivera, alias "Mello", ocurrida el 31 de agosto de este año.

El séptimo requerido es Víctor González Martínez, señalado por su presunta participación en un caso de homicidio, tortura y barbarie, violación e incendio en perjuicio de Yulenny Carolina Frías León, ocurrido el 29 de marzo de 2026 en el municipio Sabana Iglesia.

Llamado de la Policía

La Policía exhortó a los requeridos a entregarse por la vía que consideren pertinente para responder ante las autoridades por los hechos que se les atribuyen.

La institución también pidió a quienes tengan información sobre el paradero de estas personas comunicarla de manera confidencial a las autoridades competentes.