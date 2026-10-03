Panamá y República Dominicana firman acuerdo para impulsar coproducciones cinematográficas

La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, y su homólogo dominicano, Roberto Ángel Salcedo en la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026). ( SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA. )

Panamá y República Dominicana acordaron este sábado impulsar conjuntamente proyectos cinematográficos y audiovisuales, en un convenio firmado en el marco de la participación panameña como país invitado de honor de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, y su homólogo dominicano, Roberto Ángel Salcedo, firmaron el Acuerdo Bilateral de Coproducción Cinematográfica y Audiovisual, que busca fortalecer la cooperación mutua para impulsar la industria y unir recursos, capacidades y talento, de acuerdo con el ministerio Panameño.

"La idea es potenciar a los artistas a través de este convenio de acuerdo bilateral, pero lo más importante es que somos el puente para que los artistas conecten, las empresas de cineastas conecten y potenciar la industria creativa privada", declaró a EFE la ministra de Cultura de Panamá, quien señaló que "la empresa tiene que fortalecerse".

"Nosotros como Ministerio de Cultura somos solamente un puente de organización para que los artistas sean los protagonistas del ejercicio administrativo y fomentar sobre todo que la empresa privada quiera invertir en el desarrollo de cineastas y de la cultura en general", agregó.

Acuerdo de coproducción

Panamá y República Dominicana son países firmantes del Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, y este nuevo instrumento bilateral permitirá "profundizar esa relación" mediante un marco específico para facilitar proyectos cinematográficos y audiovisuales realizados en conjunto.

Con el acuerdo, Panamá también persigue ampliar las posibilidades de cooperación internacional y facilitar que productores y profesionales panameños participen en proyectos de alcance regional.

Por otro lado, Herrera indicó que "la industria creativa aporta al producto interno bruto un número importante para el desarrollo económico de los pueblos", y destacó que República Dominicana tiene una "trayectoria de éxito" en el sector cinematográfico.

Participación en la Feria Internacional del Libro

En el marco de la celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, que finaliza este domingo y en la que Panamá es el país invitado de honor, Herrera subrayó la participación del Ballet Nacional panameño, que interpretó el pasado 28 de septiembre la obra rusa 'El lago de los cisnes'.

También resaltó la participación en esta feria de la Orquesta Sinfónica de Panamá, que celebra el 85 aniversario y toca este sábado en el Teatro Nacional de Santo Domingo, así como la realización de más 35 exposiciones de diferentes escritores panameños "que han compartido con escritores en República Dominicana".

Además, la ministra valoró el paso por la feria de un "despliegue" de más de 250 artistas panameños y agradeció al "pueblo hermano" de República Dominicana por su acogida.

"Esto demuestra que el arte se comparte, que compartir la cultura conecta nuestros pueblos y que somos tan parecidos y diversos. Tenemos una cultura pluricultural y multiétnica", indicó.

"Panamá quiere conectar con el mundo para que nos conozcan desde nuestra cultura y nuestros artistas, que son la fuerza viva de la voz de Panamá", añadió.

Por su parte, el ministro de Cultura dominicano, Salcedo, hizo énfasis en la "receptividad", "entrega" y "pasión" del pueblo panameño en relación a los temas culturales, "que han quedado evidenciados con la presencia de su Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Folclórico Nacional y una gran representación de una treintena de escritores (panameños)".

En el ámbito del acuerdo cinematográfico Salcedo incidió en que busca "lograr coproducciones" utilizando la estructura de la ley de cine dominicana y los paisajes de Panamá y la República Dominicana.

Dichas coproducciones "ayudarían a un proceso de integración y consolidación de un ejercicio cinematográfico que también Centroamérica y Latinoamérica en su conjunto tienen que seguir promoviendo".

"Es un primer paso de altísimo valor, de gran significación para crear una base mucho más amplia y diversa en el mundo audiovisual", aseguró.