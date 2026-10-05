Así funciona el sistema de Reconocimiento de Placas en Movimiento de la Policía Nacional

Momento de una identificación de placa en vehículo en movimiento. ( CEDIDA POR LA POLICÍA )

La Policía Nacional utiliza desde hace un tiempo el Proyecto RPM-ALPR (Reconocimiento de Placas en Movimiento) para convertir sus unidades de patrullaje en plataformas móviles capaces de identificar vehículos de interés policial mientras circulan por las calles.

El sistema funciona mediante cámaras y tecnología de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) instaladas en las unidades policiales. Mientras los agentes realizan sus labores de patrullaje, los equipos captan las placas de los vehículos que se encuentran dentro de su campo de visión y procesan la información de manera automatizada", precisó la uniformada este lunes.

"Una vez identificada una matrícula, el sistema puede compararla con las bases de datos institucionales para determinar si el vehículo figura en algún registro de interés para las autoridades", agregó en una nota de prensa.

Cuando existe una coincidencia, la plataforma puede generar una alerta para la unidad policial, permitiendo que los agentes verifiquen la situación y determinen las acciones correspondientes.

Hace unos días, la institución reportó el apresamiento de un hombre que estaba prófugo mediante este método.

De la cámara a la alerta

El funcionamiento del proyecto puede resumirse en varias etapas.

Captura. Las cámaras instaladas en las unidades policiales identifican las matrículas de los vehículos durante el desplazamiento de las patrullas.

Procesamiento. La tecnología ALPR procesa las imágenes y convierte los caracteres de la placa en información que puede ser consultada digitalmente.

Comparación. La matrícula identificada es contrastada con los registros disponibles en las bases de datos institucionales.

Alerta. Si existe una coincidencia con un vehículo reportado como robado, requerido por las autoridades, vinculado a una investigación u otro registro de interés policial, el sistema puede generar una alerta para los agentes.

Verificación y respuesta. A partir de la alerta, los agentes pueden realizar las verificaciones correspondientes y adoptar las medidas que procedan.

Actualmente, 10 camionetas de la Policía Nacional están equipadas con este sistema, que integra la tecnología ALPR con Axon Fleet 3.

La institución tiene previsto ampliar el proyecto con la incorporación de 50 unidades adicionales, para alcanzar un total de 60 vehículos equipados con tecnología de reconocimiento automático de placas.

La implementación del RPM-ALPR busca ampliar la capacidad de vigilancia durante los patrullajes, facilitar la identificación de vehículos de interés y reducir el tiempo que toma obtener información sobre una matrícula, convirtiendo las unidades policiales en herramientas móviles de apoyo a las labores de prevención e investigación, dijo la entidad.

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