Investigan supuesta agresión sexual a estudiante durante traslado en mototaxi en Santiago

Fotografía de un conductor y pasajero en un motor. ( ENVATO )

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan una denuncia de presunta agresión sexual contra una estudiante de 17 años, quien habría abordado un mototaxi solicitado a través de una aplicación para trasladarse hacia una universidad en Santiago.

El caso, que trascendió a través de las redes sociales, motivó la intervención del Ministerio Público y de agentes policiales adscritos a la Unidad de Violencia de Género, así como de miembros de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Denuncia y hechos

De acuerdo con la denuncia, el mototaxista habría cometido la agresión mientras trasladaba a la adolescente hacia el centro de estudios.

Investigación policial

Fiordaliza Popa Arias, vocera de la Policía Nacional en Santiago, informó que la supuesta víctima ya fue localizada.

Señaló que los investigadores trabajan para establecer qué ocurrió y determinar las circunstancias en que se habría producido el hecho.

Popa Arias indicó, además, que las autoridades realizan las diligencias correspondientes para identificar y localizar al presunto agresor.

Seguimiento de la universidad

El domingo, la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) informó que daba seguimiento a la situación que involucra a una de sus estudiantes, luego de que en redes sociales circularan versiones sobre una presunta agresión sexual, cuyos detalles no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

La institución precisó mediante un comunicado que los hechos alegados ocurrieron el pasado 30 de septiembre, pero no dentro de sus instalaciones ni en sus inmediaciones.

Agregó que posteriormente la estudiante acudió a la universidad, donde recibió el apoyo correspondiente, de acuerdo con las necesidades que manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/utesa-comunicado-6daed3d5.png