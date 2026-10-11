PN apresa a uno de los señalados por rapto y violación sexual de menor de 15 años en Villa Mella

La Policía Nacional dijo que sigue las investigaciones. ( DL/ARCHIVO )

La Policía Nacional informó este domingo que apresó a uno de los dos hombres señalados como presuntos responsables del rapto y la violación sexual de una adolescente de 15 años, en un hecho ocurrido en el sector Barrio Nuevo, de Villa Mella, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.

El detenido fue identificado como Daiby Guzmán, de 28 años, quien recibe atenciones médicas bajo custodia policial en el Hospital Ney Arias Lora, según informó la institución del orden. La uniformada no precisó la razón por la que recibe cuidados en un centro de salud.

De acuerdo con las informaciones preliminares, la adolescente habría sido sacada de su residencia por ambos individuos y trasladada a un solar baldío, donde presuntamente se produjo la agresión sexual.

En tanto, la Dirección Central de Investigación (Dicrim) mantiene activa la búsqueda de Ángel Llavero Correa, alias "Llavarito", señalado como el segundo implicado en el caso, con el objetivo de arrestarlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Continúan las investigaciones

La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

Por tratarse de una menor de edad y de un caso de presunta violencia sexual, las autoridades omitieron otros datos que puedan permitir su identificación, a fin de proteger su privacidad.

La institución informó que ofrecerá mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.