La diputada Millys Martínez fue esposada durante incidente en Elías Piña

Tumulto que se armó cuando la diputada Millys Johanna Martínez Morillo fue esposada. ( CAPTURA DE UN VIDEO )

Un confuso incidente se registró la tarde de este domingo que involucró a varios agentes de la Policía Nacional y a la diputada de Elías Piña, Millys Johanna Martínez Morillo, a quien esposaron, hecho que la uniformada desmiente, pero un video lo muestra.

El incidente ocurrió cuando, al menos 10 agentes policiales, trataban de apresar a un joven durante una especie de fiesta en una estación de combustible y la legisladora trató de impedirlo, por lo que también fue esposada por los agentes. Luego, en medio de un tumulto y reclamo de los ciudadanos, le quitaron las esposas.

Conforme a videos que circulan en Internet, los agentes la rodearon, mientras se escuchan voces gritando que la querían apresar y advirtiendo que se trataba de una congresista.

La situación se dio en el marco de las fiestas patronales de Elías Piña, según los reportes.

Policía dice no fue arrestada

Sobre el incidente, la Policía Nacional emitió un comunicado negando que la diputada del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) fuera en ningún momento "arrestada".

De igual modo, el documento dice que el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, instruyó al inspector general de la institución, general Martín Tapia Sánchez, trasladarse a Elías Piña para encabezar las investigaciones sobre el incidente ocurrido este domingo entre agentes policiales, la diputada Millys Johanna Martínez Morillo y otros ciudadanos.

"La Policía Nacional desmintió que la legisladora haya sido apresada, como circuló en medios de comunicación y redes sociales, e informó que las pesquisas permitirán esclarecer las circunstancias del incidente y establecer las responsabilidades que correspondan", refiere el documento de la Policía.

Pacheco pide investigar la agresión

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachecho, condenó la agresión y recordó la inmunidad de los legisladores.

"Condenamos la agresión que sufrió la diputada Millys Martínez (@MillysMartinez), representante de la provincia Elías Piña, quien fue esposada durante un intento de arresto por parte del coronel De León, de la @PoliciaRD", dijo Pachecho en una publicación en X.

Recordó que el artículo 86 de la Constitución protege la función legislativa y establece que ningún legislador puede ser privado de su libertad sin la autorización de la cámara a la que pertenece, salvo en caso de flagrante delito.

"El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen el ejercicio de la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades", enfatizó Pacheco.

Condenamos la agresión que sufrió la diputada Millys Martínez (@MillysMartinez), representante de la provincia Elías Piña, quien fue esposada durante un intento de arresto por parte del coronel De León, de la @PoliciaRD. Recordamos que el artículo 86 de la Constitución de la República protege la función legislativa y establece que ningún legislador puede ser privado de su libertad sin la autorización de la cámara a la que pertenece, salvo en caso de flagrante delito. El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen el ejercicio de la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades. — Alfredo Pacheco (@Pachecoalfredoo) October 12, 2026