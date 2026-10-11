Director de Policía dice estar "satisfecho" por la entrega de personas con órdenes de arresto

Ernesto Rodríguez García, director de la Policía Nacional. ( CEDIDA POR LA PN )

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, expresó su satisfacción por la entrega voluntaria de personas que tienen órdenes de arresto pendientes, algunas que datan de los años 2012 y 2014, y dijo que en los destacamentos los esperan "con los brazos abiertos".

"Se han entregado muchas personas con órdenes de arresto desde hace más, del 2014 y 2012. Y eso a nosotros nos favorece más, ¿por qué? Trabajamos menos. Mientras más se entregan, menos búsqueda", manifestó Rodríguez García.

"Mientras más se entregan menos búsqueda"

El alto oficial destacó que estas presentaciones voluntarias contribuyen a reducir el trabajo de búsqueda que realizan los agentes policiales para localizar a quienes son requeridos por las autoridades judiciales.

El director de la institución del orden consideró positiva esta decisión de acudir voluntariamente ante las autoridades y reiteró que las puertas de los cuarteles están abiertas para recibir a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia.

"Para nosotros es una satisfacción que aquellos que hayan cometido alguna infracción, no importa cuál sea, las puertas de nuestros cuarteles están abiertas para recibirlos con los brazos abiertos y traducirlos a la acción de la justicia", expresó.

Llama a entregarse voluntariamente

Rodríguez García reiteró el llamado a las personas que tengan órdenes de arresto pendientes para que se presenten ante las autoridades, en lugar de esperar a ser localizadas por los agentes policiales.

La Policía Nacional había informado la semana anterior que en el país existían 53,887 órdenes de arresto pendientes, por lo que exhortó a los requeridos a entregarse voluntariamente y advirtió que serían buscados para ejecutar los mandatos judiciales.

No obstante, durante las declaraciones ofrecidas por el director policial no se precisó la cantidad actualizada de personas que se han entregado ni el número de órdenes de arresto que continúan pendientes. El siete de octubre pasado, la uniformada comunicó que, desde el 17 de agosto, 195 personas requeridas por distintos hechos delictivos se habían puesto a disposición de las autoridades.

Durante intervención en Cienfuegos

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el lanzamiento de una intervención integral en el sector Cienfuegos, en Santiago Oeste, encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La jornada forma parte de un programa gubernamental destinado a fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar las condiciones de vida en comunidades priorizadas.