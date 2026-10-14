Otra estafa en Marketplace; Policía recupera mercancía por más de 288 mil pesos

Durante el operativo, los agentes recuperaron un frízer vertical marca Oster, dos hornos eléctricos y un tanque de gas con capacidad para 100 libras. ( CEDIDA POR LA POLICÍA )

La Policía Nacional informó la tarde de este martes que recuperó electrodomésticos valorados en 288,500 pesos, presuntamente obtenidos mediante una estafa con un comprobante bancario falso. Realizó un operativo conjunto de unidades de investigación.

Según informó la institución, la intervención fue realizada por el Departamento Operativo II de Investigación de Falsificaciones y la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad de Tamboril, luego de recibir información sobre un camión que transportaba mercancía sospechosa desde Santo Domingo hacia Santiago.

Los artículos pertenecen al comerciante Jesús Alfredo Santos Frías, quien denunció haber sido víctima de un fraude tras publicar los productos en Facebook Marketplace.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los presuntos responsables se hicieron pasar por compradores y enviaron al vendedor una captura de pantalla que simulaba una transferencia bancaria por el monto acordado.

El comerciante, confiando en que había recibido el pago, entregó la mercancía a un conductor que acudió al lugar en un camión. Sin embargo, al verificar su cuenta bancaria, comprobó que el dinero nunca había sido depositado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-14-at-54109-pm-7fa68863.jpeg Otro de los artículos recuperados. (CEDIDA POR LA POLICÍA)

Recuperan cuatro artículos

Durante el operativo, los agentes recuperaron un frízer vertical marca Oster, dos hornos eléctricos y un tanque de gas con capacidad para 100 libras.

El valor total de los artículos asciende a 288,500 pesos, según los datos suministrados por la Policía Nacional en nota de prensa.

La institución informó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a los presuntos responsables y establecer las responsabilidades legales correspondientes.

El caso pone de relieve los riesgos de las transacciones comerciales realizadas por internet cuando se entrega mercancía sin confirmar que el dinero haya sido acreditado efectivamente en la cuenta bancaria del vendedor.