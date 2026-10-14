Así ultimó la Policía Nacional a joven de 21 años en la calle Imbert de Santiago

Isaac de Jesús Fernández Reyes, alias "Guccito", de 21 años, murió el pasado fin de semana durante un presunto enfrentamiento a tiros con agentes de la Policía Nacional que ejecutaban una orden de allanamiento en la avenida Imbert, en el sector Cuesta Colorada, en Santiago.

De acuerdo con el informe preliminar de la institución, miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), acompañados de agentes de la unidad táctica Swat, llegaron al lugar para realizar el allanamiento. Según la versión policial, el joven atacó a tiros a los agentes, quienes repelieron la agresión.

Cabo resultó herido

Durante el supuesto intercambio de disparos resultó herido el cabo Rafael Gómez de la Cruz, integrante del equipo Swat, quien sufrió una herida de bala en la mano izquierda que le provocó una fractura. El agente fue trasladado a un centro médico, donde recibió asistencia y posteriormente fue despachado.

La Policía informó que Fernández Reyes falleció a consecuencia de múltiples heridas de proyectiles de arma de fuego, según la certificación médico-legal.

En la escena, técnicos de la Policía Científica recolectaron una pistola Glock calibre 9 milímetros, un cargador con capacidad para 30 cápsulas, varios accesorios, un teléfono celular y casquillos.

Antecedentes judiciales

Según los datos suministrados, en el prontuario de Fernández Reyes figuraban cinco registros policiales relacionados con hechos de robo y homicidio, cuatro casos judiciales activos y un impedimento de salida del país.