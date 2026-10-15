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Abinader aborda con el secretario de Estado del vaticano las repercusiones de los conflictos

El mandatario dominicano sostuvo un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede

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Abinader aborda con el secretario de Estado del vaticano las repercusiones de los conflictos
El presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje junto al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. (TOMADA DE LA CUENTA DE INSTAGRAM DE LUIS ABINADER)

El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo una reunión este jueves con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, en la que abordaron diversos temas de interés, entre ellos la situación regional, las repercusiones de los conflictos y la delincuencia organizada transnacional.

El encuentro con el papa León XIV, previsto en la agenda del mandatario, no pudo concretarse debido a que el pontífice se encuentra ingresado en el Policlínico Gemelli de Roma tras ser operado el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón, por el que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante la reunión también se destacaron las buenas relaciones entre el Vaticano y la República Dominicana, caracterizadas, según el documento, por una colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado.

Abinader estuvo acompañado por una delegación integrada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y otros funcionarios, mientras que Parolin recibió al mandatario junto a monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

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Delegación dominicana durante encuentro en el Vaticano. 
Delegación dominicana durante encuentro en el Vaticano. (INSTAGRAM @LUISABINADER)
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Abinader y la primera dama Raquel Arbaje recorren Basílica de San Pedro.
Abinader y la primera dama Raquel Arbaje recorren Basílica de San Pedro. (INSTAGRAM @LUISABINADER )

    En su cuenta de Instagram, el jefe de Gobierno hizo referencia a su encuentro con Parolin, además de recorridos en la Basílica de San Pedro y otros espacios "que muestran, con apoyo de la tecnología, su historia y la del Estado de la Ciudad del Vaticano".

    La reunión formó parte de la agenda del mandatario durante su viaje a Europa. Previamente, Abinader había participado en el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), celebrado en Roma, Italia, y en el Foro 2000, un espacio dedicado a la democracia fundado por Václav Havel, que tuvo lugar en Praga, República Checa. 

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    Oración por la salud del papa

    En el marco de su visita al Vaticano, el presidente Luis Abinader pidió al pueblo dominicano unirse en oración por la salud del papa León XIV.

    • El mandatario hizo el llamado durante un momento de recogimiento en los jardines del Vaticano, donde estuvo acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje, junto a la imagen de la Virgen de la Altagracia, considerada protectora del pueblo dominicano.

    Durante ese acto, Abinader invitó a los presentes a rezar un padrenuestro por la recuperación del pontífice y pidió a Dios que pusiera sus manos sobre él para favorecer su mejoría.

    Asimismo, reiteró su deseo de que León XIV visite la República Dominicana en 2027, como parte de la invitación que le extendió. 

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