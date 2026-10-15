Encuentran sano y salvo a niño raptado en Los Tres Brazos

Momento en que raptan al niño. ( CAPTURA DE VIDEO DE CÁMARA DE SEGURIDAD. )

Fue encontrado "sano y salvo" la noche de este jueves el niño de cuatro años que fue raptado del frente de su casa en el sector Los Tres brazos, municipio Santo Domingo Este, comunicó la Policía Nacional.

Dijo que, en relación con el caso, una menor de edad se encuentra bajo custodia de las autoridades.

El menor fue reportado desaparecido por sus parientes la noche del miércoles, al tiempo que circuló un video de cámaras de seguridad de la zona en el cual se observa cómo es trasladado por una persona mientras corre con él en su espalda.

El hallazgo del menor Sammy Ciprián Gabriel, de 4 años, se produjo esta noche en las proximidades de la calle 42 del sector Capotillo, en el Distrito Nacional, informó la Policía en una nota de prensa.

Luego él y su madre, identificada como Chantal Gabriel Bonhomme, de 31 años, fueron traslados al Palacio de la Policía. Ahí la mujer agradeció a las autoridades, población y medios de comunicación por el respaldo recibido.

Horas antes, la Policía Nacional informó a Diario Libre que trabajaba en la recuperación del menor como "una prioridad".

En ese sentido, dijo que había desplegado varios operativos. Agregó que había entrevistó a varias personas, entre ellas, los familiares del menor y vecinos. También indicó que había realizado el levantamiento de cámaras de la zona.

El rapto del menor quedó captado en cámaras de seguridad de la zona. En el video que circuló en redes sociales se observa a una mujer corriendo con el menor en la espalda.

Investigarán qué pasó

La Policía dijo que, tras la localización del niño, las autoridades amplían las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que habría sido raptado.

"En las pesquisas trabajan de manera conjunta el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), la unidad de Trata de Personas y el departamento de Investigaciones de Personas Desaparecidas", indicó el cuerpo del orden.

Las autoridades continúan las indagatorias para establecer las circunstancias del hecho y determinar las posibles responsabilidades correspondientes.