El Mirex informa nuevas vías de atención consular para dominicanos en Nicaragua

El Mirex comunicó que las notificaciones judiciales dirigidas a personas domiciliadas en Nicaragua estarán suspendidas temporalmente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este domingo que los ciudadanos dominicanos residentes en Nicaragua podrán gestionar sus solicitudes de servicios consulares y asistencia a nacionales a través de las representaciones diplomáticas de República Dominicana en Costa Rica y Honduras, tras el retiro de la representación dominicana en territorio nicaragüense.

La información fue publicada por la institución en su cuenta de Instagram, donde detalló las vías de contacto y los horarios de atención disponibles para los dominicanos y los demás usuarios de los servicios consulares.

Atención en Costa Rica

El Mirex indicó que los servicios estarán disponibles a través de la Sección Consular de la Embajada de la República Dominicana en San José, Costa Rica.

Dirección: De la Pops de Curridabat, 300 metros al sur, 100 metros al oeste y 200 metros al sur, Curridabat, San José, Costa Rica.

Teléfonos:

Teléfono: +506 2280 4968, extensión 1068 .

Teléfono: +506 2280 4968, . Celular : +506 7050 7605 .

: . WhatsApp: +506 7017 9971.

Correo electrónico: conscostarica@mirex.gob.do.

Horario de atención: de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Servicios en Honduras

La institución también habilitó el Consulado General de la República Dominicana en San Pedro Sula, Honduras, para atender las solicitudes correspondientes.

Dirección: barrio Suyapa, séptima calle, decimosexta avenida, San Pedro Sula, Honduras.

Teléfono: +504 2558-4357.

Correo electrónico: consudomhonduras@mirex.gob.do.

Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Suspenden notificaciones judiciales

En cuanto a las notificaciones judiciales, el Mirex comunicó a la comunidad jurídica que las notificaciones y los demás actos procesales dirigidos a personas físicas o jurídicas domiciliadas en Nicaragua quedan suspendidos temporalmente.

Según explicó la institución, la medida responde a razones de fuerza mayor derivadas del retiro de la representación diplomática dominicana en ese país.

El ministerio precisó que las representaciones consulares habilitadas en Costa Rica y Honduras no realizarán estas diligencias en territorio nicaragüense.

La suspensión se mantendrá hasta que existan las condiciones necesarias para restablecer el servicio.