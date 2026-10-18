El Mirex informa nuevas vías de atención consular para dominicanos en Nicaragua
También se suspendió temporalmente las notificaciones judiciales dirigidas a personas físicas y jurídicas domiciliadas en Nicaragua
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este domingo que los ciudadanos dominicanos residentes en Nicaragua podrán gestionar sus solicitudes de servicios consulares y asistencia a nacionales a través de las representaciones diplomáticas de República Dominicana en Costa Rica y Honduras, tras el retiro de la representación dominicana en territorio nicaragüense.
La información fue publicada por la institución en su cuenta de Instagram, donde detalló las vías de contacto y los horarios de atención disponibles para los dominicanos y los demás usuarios de los servicios consulares.
Atención en Costa Rica
El Mirex indicó que los servicios estarán disponibles a través de la Sección Consular de la Embajada de la República Dominicana en San José, Costa Rica.
Dirección: De la Pops de Curridabat, 300 metros al sur, 100 metros al oeste y 200 metros al sur, Curridabat, San José, Costa Rica.
Teléfonos:
- Teléfono: +506 2280 4968, extensión 1068.
- Celular: +506 7050 7605.
- WhatsApp: +506 7017 9971.
Correo electrónico: conscostarica@mirex.gob.do.
Horario de atención: de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
Servicios en Honduras
La institución también habilitó el Consulado General de la República Dominicana en San Pedro Sula, Honduras, para atender las solicitudes correspondientes.
Dirección: barrio Suyapa, séptima calle, decimosexta avenida, San Pedro Sula, Honduras.
Teléfono: +504 2558-4357.
Correo electrónico: consudomhonduras@mirex.gob.do.
Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Suspenden notificaciones judiciales
En cuanto a las notificaciones judiciales, el Mirex comunicó a la comunidad jurídica que las notificaciones y los demás actos procesales dirigidos a personas físicas o jurídicas domiciliadas en Nicaragua quedan suspendidos temporalmente.
Según explicó la institución, la medida responde a razones de fuerza mayor derivadas del retiro de la representación diplomática dominicana en ese país.
El ministerio precisó que las representaciones consulares habilitadas en Costa Rica y Honduras no realizarán estas diligencias en territorio nicaragüense.
La suspensión se mantendrá hasta que existan las condiciones necesarias para restablecer el servicio.