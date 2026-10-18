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Policía apresa en Herrera a dominicano-neerlandés requerido por Francia por lavado de activos

David Maikel de los Santos era buscado mediante una Notificación Roja de INTERPOL emitida en 2021

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    Policía apresa en Herrera a dominicano-neerlandés requerido por Francia por lavado de activos
    David Maikel de los Santos. (SUMINISTRADA POR LA PN)

    La Policía Nacional informó este domingo que arrestó en el sector Herrera, Santo Domingo Oeste, a un hombre de nacionalidad dominicana-neerlandesa requerido por las autoridades judiciales de Francia por su presunta vinculación con el blanqueo de capitales.

    El detenido fue identificado como David Maikel de los Santos, quien también utiliza el nombre de David Peterson. Fue localizado en la calle Palmarito, del barrio Ensanche Altagracia, durante un operativo realizado por agentes de la Dirección de INTERPOL Santo Domingo.

    De acuerdo con una nota de la Policía, el arresto se produjo en cumplimiento de la resolución núm. 001-022-2026-SRES-00813, emitida el 27 de abril de 2026 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que ordena su detención con fines de extradición.

    El hombre era buscado internacionalmente mediante una Notificación Roja de INTERPOL, emitida el 15 de abril de 2021 a solicitud de las autoridades francesas por el referido delito.

    Permanece bajo custodia

    Tras su arresto, De los Santos fue trasladado a la sede de la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL en Santo Domingo, donde permanece bajo custodia para ser presentado ante el Ministerio Público.

    Según informó la institución del orden, el órgano persecutor dará continuidad a los procedimientos legales correspondientes para tramitar el caso.

    La Policía Nacional reiteró su compromiso de cooperar con organismos internacionales y autoridades judiciales extranjeras para localizar a personas requeridas por la justicia.

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