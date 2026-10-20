Se entrega en Santo Domingo joven buscado por "enfrentamiento a tiros" con la Policía en Barahona

Axel Naviosky Ferreras, alias "Cutico", (centro) al momento de su entrega ( CEDIDA A DL POR LOS ABOGADOS DEL IMPUTADO )

Axel Naviosky Ferreras, alias "Cutico", de 19 años, se entregó la tarde de este martes en la sede central de la Policía Nacional, en Santo Domingo, tras ser buscado por su presunta participación en un enfrentamiento a tiros con una patrulla en la avenida Luperón de Barahona, donde resultaron heridos un agente policial y otro joven.

La entrega se produjo luego de que sus representantes legales denunciaran que desde el lunes intentaban ponerlo a disposición de las autoridades policiales y del Ministerio Público en Barahona, sin obtener una respuesta favorable.

Según la defensa, inicialmente las autoridades exigían que el joven se entregara con el arma supuestamente utilizada durante el enfrentamiento, cuya posesión niega el imputado. También alegaron, según dijo, la inexistencia de una orden de arresto, pese a que posteriormente la Policía difundió un aviso de búsqueda con la orden judicial número 2026AJ001256 y un alerta de "altamente peligroso".

La entrega fue facilitada mediante la intervención de la periodista Nuria Piera, quien, de acuerdo con los representantes legales, sirvió de enlace para que el joven fuera recibido en la sede policial de Santo Domingo, procurando garantías para su integridad física y el respeto al debido proceso.

Durante el incidente, ocurrido la noche del domingo, resultó herido el agente policial Erasmy Moreta, mientras que Wilmer Lara Féliz, quien acompañaba a Ferreras en una motocicleta, sufrió heridas de bala y permanece bajo custodia policial en un centro de salud de Barahona.

Este es el segundo caso reciente en Barahona en que las autoridades presuntamente se niegan a recibir a jóvenes buscados por la Policía. El pasado 22 de septiembre ocurrió una situación similar con dos residentes del sector Camboya, quienes finalmente fueron recibidos cuando viajaron a Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-20-at-83852-pm-186b7951.jpeg Aviso de prófugo emitido por la Policía Nacional. (CEDIDA POR LA POLICÍA)