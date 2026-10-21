Dos hombres buscados por la justicia caen abatidos por la Policía en menos de 72 horas en Santiago y Puerto Plata

Oliver Rojas Núñez, alias "Chuky" o "el Menor", uno de los fallecidos en un supuesto enfrentamiento con agentes policiales en Santiago. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Dos hombres buscados por la justicia murieron en hechos separados en las provincias Santiago y Puerto Plata, durante presuntos enfrentamientos a tiros con agentes de la Policía Nacional ocurridos en menos de 72 horas.

El caso más reciente ocurrió este miércoles en el sector La Herradura, al suroeste de Santiago, donde murió Oliver Rojas Núñez, alias "Chuky" o "el Menor", de 23 años, durante un alegado intercambio de disparos con agentes policiales.

De acuerdo con los registros policiales, Rojas Núñez era buscado mediante la orden de arresto número 2026-AJ0081076, emitida el 18 de septiembre de 2026 por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Puerto Plata, por presuntos golpes y heridas a otra persona.

Las autoridades también lo vinculaban con otros hechos delictivos ocurridos en Puerto Plata, entre ellos un robo a mano armada registrado en julio de 2024 en el sector Los Algodones, en Villa Montellano, donde presuntamente despojó a un ciudadano haitiano de un teléfono celular y dinero en efectivo.

Asimismo, era señalado por su supuesta participación en un ataque a tiros contra una patrulla policial en enero de 2026, en el sector La Laguna, de Padre Granero.

Rojas Núñez también figuraba como investigado por la muerte de Ignacio Minaya, alias "Cecilio", de 58 años, ocurrida en marzo de este año en el sector Muñoz, Batey 1, de Puerto Plata.

Otro caso en Puerto Plata

El lunes 19 de octubre, un hombre de nacionalidad haitiana, identificado únicamente como Frederick, también fue ultimado durante un operativo de agentes de la Subdirección Regional Norte de Investigación Criminal (Dicrim), en el municipio de Los Hidalgos, en Puerto Plata.

Según la Policía, el hombre era buscado mediante varias órdenes de arresto por distintos delitos.

Durante la intervención, los agentes le ocuparon un arma de fuego con la que supuestamente atacó a los miembros de la unidad.

La institución también lo vinculaba con el presunto robo de motocicletas que, según las investigaciones policiales, eran trasladadas posteriormente hacia Haití.