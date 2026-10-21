Randy Omar Borges y Omar Randy Borges eran dos hermanos gemelos de 16 años que celebrarían su próximo cumpleaños el sábado 31 de octubre. Sin embargo, ambos fueron abatidos este miércoles por agentes policiales, según denunciaron sus familiares.

De acuerdo con Gleny Jiménez, abuela paterna de los jóvenes, el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana en la vivienda donde residían, ubicada en la calle Araujo, del sector Mendoza, en Santo Domingo Este.

"Ellos llegaron (los policías) y rompieron la puerta. Los muchachos estaban durmiendo; los acribillaron durmiendo", afirmó Jiménez.

La mujer relató que uno de los gemelos todavía se encontraba con vida cuando un agente regresó y le propinó otro disparo en la cabeza.

Asimismo, sostuvo que los agentes supuestamente se retiraron del lugar para buscar un maletín que, según alegó, contenía armas y municiones.

"Ellos buscaron las armas y se las pusieron para decir que era un intercambio de disparos, como ellos estaban acostumbrados, pero lo que hicieron fue una masacre", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/whatsapp-image-2026-10-21-at-83751-pm-b1eb1733.jpeg Gleny Jiménez, abuela paterna de los jóvenes. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Habían sido entregados a las autoridades

Según Jiménez, la madre de los gemelos, Yohanny Borges, los había entregado a las autoridades dos meses atrás, luego de que circularan en las redes sociales rumores que los vinculaban con presuntos actos delictivos.

No obstante, aseguró que los jóvenes fueron puestos en libertad porque no tenían antecedentes policiales y, según les explicaron, tampoco se habían confirmado denuncias que los vincularan con hechos delictivos.

En ese sentido, Jiménez cuestionó que Randy Omar y Omar Randy fueran liberados y posteriormente abatidos, presuntamente, sin que mediara una orden de arresto.

"La Fiscalía los soltó, no hubo querellantes ni nada. Entonces, esa fue la intención: soltarlos para luego matarlos. Después los tiraron y empezaron a tirar tiros", declaró.

Jiménez también contó que, durante la intervención policial, el padre de los gemelos resultó herido y fue arrestado tras intentar intervenir en la situación.

"Y, en medio de ese dolor, se llevaron a mi hijo con sus dos hijos acribillados en el piso. Luego a mi hijo lo liberaron", expresó.

La abuela paterna cuestionó la actuación de los agentes y sostuvo que estos no tienen derecho a quitarle la vida a nadie. A su juicio, si los jóvenes eran señalados por algún delito, correspondía someterlos a la justicia.

Unidos desde siempre

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/whatsapp-image-2026-10-21-at-83528-pm1-ed4d4e12.jpeg Randy Omar Borges y Omar Randy Borges en imagen capturada de un video. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

De acuerdo con Yohanny Borges, sus hijos no solo compartían el vínculo de ser gemelos, sino que también permanecían juntos durante su niñez y adolescencia. Los describió como jóvenes alegres y obedientes.

En un callejón del sector Mendoza se encuentra la vivienda donde los hermanos fueron abatidos, ubicada en un segundo nivel. En la entrada, algunos comunitarios colocaron velas y se congregaron para expresar su pesar, aunque los cuerpos de los jóvenes no estaban allí para el velatorio.

Algunos residentes, que prefirieron no revelar sus nombres, describieron a los gemelos como jóvenes que se comportaban bien en el barrio y que solían grabar videos para las redes sociales.

Según comentaron, en ocasiones aparecían en esos audiovisuales con pistolas que, presuntamente, eran falsas.

Otro comunitario señaló que los hermanos eran un poco "traviesos", pero aseguró que nunca le habían quitado la vida a nadie.

"Ellos a veces hacían asalticos, pero nunca mataron a nadie", afirmó.

Por el caso, la Policía Nacional informó que amplía las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que murieron los dos hermanos.

Al menos 25 personas han fallecido en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales durante este octubre, luego de que septiembre cerrara con 55 decesos, la cifra mensual más alta registrada este año por la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/whatsapp-image-2026-10-21-at-83749-pm-362f4ba6.jpeg vecinos prenden velas. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)