Policía identifica y busca a hombre acusado de matar al joven encontrado enterrado en Nagua

Diego Pesqueira, vocero de la Policía nacional, ofrece detalles del caso. ( DIARIO LIBRE/ANA CUEVA )

La Policía Nacional informó este miércoles que busca a un hombre identificado como Carlos, apodado "el Menor", señalado como el presunto responsable de la muerte de Anderson Santos, alias "Vaguito", cuyo cadáver fue encontrado la mañana de este hoy enterrado en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el vocero de la Policía, Diego Pesqueira, el hecho habría ocurrido durante una discusión por un faltante de 200 pesos relacionado con la venta de sustancias controladas.

Durante una rueda de prensa, Pesqueira explicó que el cuerpo de Santos fue localizado próximo al mediodía de este miércoles en la comunidad Pescadero, después de permanecer desaparecido durante varios días.

Testimonio de "Chulofoke"

Indicó que, como parte de las investigaciones, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público, identificaron a Brayan Cius, de aproximadamente 18 años, apodado "Chulofoke", como la última persona vista en compañía de la víctima.

Cius había sido detenido previamente por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), durante una intervención en la que le ocuparon distintas sustancias controladas, conforme explicó.

Discusión por 200 pesos

Según Pesqueira, durante los interrogatorios el detenido declaró que el hoy occiso Santos y el hombre identificado como Carlos trabajaban presuntamente en un punto de venta de drogas dirigido por este último.

Conforme a esa versión, ambos sostuvieron una discusión por un faltante de 200 pesos producto de la comercialización de sustancias controladas.

"En medio de esa situación, Carlos le habría propinado un disparo", explicó el vocero policial.

Pesqueira agregó que, después del hecho, el cuerpo fue trasladado en una motocicleta hasta las proximidades de un arroyo, donde posteriormente fue enterrado en un hoyo para ocultarlo.

Las informaciones ofrecidas por el portavoz corresponden a la versión preliminar del detenido y continúan bajo investigación.

Buscan al presunto responsable

El vocero informó que los agentes policiales mantienen activa la búsqueda de Carlos, alias "el Menor", señalado por el detenido como el presunto autor del homicidio.

Explicó que los investigadores ya daban seguimiento a Brayan Cius cuando fue apresado por la DNCD, por lo que, tras su detención, comenzaron los interrogatorios que permitieron establecer su presunta vinculación con el caso.

"La Dirección Central de Investigaciones de esta Policía Nacional profundiza las pesquisas para esclarecer dicho caso", manifestó Pesqueira.

El portavoz aseguró que las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público para determinar las circunstancias de la muerte de Anderson Santos y establecer las responsabilidades correspondientes. Indicó que los detalles ofrecidos son preliminares y que las pesquisas permanecen abiertas.