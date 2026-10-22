Apresan a dos hombres por robo de joyas valoradas en RD$1.4 millones en Santiago

La uniformada identificó a los detenidos son Amaury Valdez Carela, alias "Popolita", de 27 años, y Starlin Valdez, alias "Burichanga", de 30. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional informó este jueves sobre el apresamiento en Santiago de dos hombres por su presunta vinculación al robo de prendas valoradas en aproximadamente 1.4 millones de pesos en una joyería de la avenida Yapur Dumit, sector Arroyo Hondo Abajo, al sur de esa provincia.

La uniformada identificó a los detenidos son Amaury Valdez Carela, alias "Popolita", de 27 años, y Starlin Valdez, alias "Burichanga", de 30, "quienes eran requeridos mediante órdenes judiciales por su presunta participación en el hecho".

En una nota de prensa dijo que los agentes lograron recuperar decenas de prendas relacionadas con el robo y que mantiene activa la búsqueda de Henry Jepherson Morel Rosario, alias "Epherson", señalado como presunto autor intelectual y quien permanece prófugo.

"Morel Rosario es investigado por su presunta vinculación con los delitos de robo agravado y asociación de malhechores, por lo que los organismos investigativos continúan las labores para localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia", refiere el documento.

Los dos apresados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras la Policía Nacional profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades adicionales.