Luisa González celebra victoria de Lula Da Silva mientras enfrenta prisión preventiva

-Fotografía de archivo del 28 de enero del 2026 que muestra a la excandidata presidencial del correísmo Luisa González (c) hablando durante una rueda de prensa, en Quito (Ecuador). Luisa González fue detenida en la madrugada de este jueves por la Policía Nacional, a escasas cinco semanas de la celebración en el país andino de elecciones locales. EFE/José Jácome ( EFE/JOSÉ JÁCOME )

La cuenta oficial en redes sociales de la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González, que desde el viernes pasado está en prisión preventiva por un caso donde la oposición acusa al presidente Daniel Noboa de persecución política, celebró la nueva victoria electoral de Luiz Inácio Lula Da Silva como "un faro para toda la región".

"La victoria de la esperanza y el camino de la resistencia. La historia de América Latina nos ha enseñado que los caminos hacia la justicia nunca han sido sencillos ni exentos de dolor", publicó la cuenta oficial de González, manejada por personas del entorno de la excandidata, que no puede publicar directamente al encontrarse en prisión.

"Hoy el triunfo democrático y la consagración en Brasil representan un faro para toda la región. Gracias, compañero Lula, y gracias al hermano pueblo brasileño por esta jornada histórica que ratifica que la verdad siempre termina abriéndose paso frente a la adversidad", añadió la correísta (por el expresidente Rafael Correa).

Exhorta al pueblo ecuatoriano a "resistir"

González, una de las principales figuras de la oposición a Noboa en Ecuador, exhortó al pueblo ecuatoriano "a resistir", porque "pronto Ecuador sabrá sobreponerse al miedo y a la persecución".

La excandidata, que perdió en la segunda vuelta frente a Noboa las dos últimas elecciones presidenciales celebradas en Ecuador, fue detenida en la madrugada del jueves como parte de unas investigaciones de la Fiscalía sobre la financiación y el manejo de fondos de su primera campaña electoral.

Este caso ha llevado a que la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), sea suspendido por petición de la Fiscalía, e impedido de participar en las elecciones locales convocadas para el 29 de noviembre, donde el correísmo aspiraba a mantener bajo su marca las prefecturas y alcaldías de las principales ciudades como Quito y Guayaquil.

A González el Ministerio Público ecuatoriano le imputa un delito de lavado de dinero por presuntamente haber recibido recursos en efectivo desde Venezuela que no fueron declarados, y ahora busca demostrar que también recibió dinero de una empresa del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, actualmente condenado por comercialización ilícita de combustibles en las estaciones de servicio que posee con su familia.

Lula, del Partido de los Trabajadores, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 51,78 % de los votos, frente al 48,22 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.

Con este resultado, Lula asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.