Ucrania espera desde hace un mes a que Hegseth autorice envíos de armas, según Zelenski

El presidente de EE.UU. Donald Trump afirmó que Estados Unidos sigue compartiendo información de inteligencia con Ucrania, en medio de los cuestionamientos a su apoyo al país enfrentado a Rusia. ( EFE/ARCHIVO )

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que su administración lleva esperando "casi un mes" a que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, autorice el envío a Ucrania de misiles para sistemas antiaéreos Patriot y NASAMS.

"Estamos trabajando en varios planos: con EE.UU., Europa y otros socios que tienen reservas de misiles (para sistemas Patriot) PAC-2 y PAC-3. Concretamente, llevamos esperando casi un mes a que el señor Hegseth dé su aprobación a los misiles para Patriot y NASAMS", escribió Zelenski en X tras pasar revista con su cúpula militar y de Exteriores a la situación de los suministros de armamento.

El presidente ucraniano ordenó a su equipo que vuelva a abordar este problema con los representantes de la Casa Blanca en los próximos contactos que mantengan ambas partes.

EE.UU. niega la demora

Zelenski ha denunciado repetidamente en los últimos días que EE.UU. está retrasando sin un motivo claro que lo justifique la entrega a Ucrania de misiles para sistemas Patriot que necesita para derribar misiles balísticos rusos por los que ya han pagado los países europeos que financian a Kiev.

Los ucranianos son en estos momentos extremadamente vulnerables a este tipo de armamento ruso porque su Ejército apenas tiene misiles para sistemas Patriot capaces de derribarlo.

EE.UU. ha negado estar demorando de forma deliberada la entrega de armamento a Ucrania.

Zelenski también se ha quejado de limitaciones en la transferencia de inteligencia y en la conexión a internet que ofrece a través de sus satélites Starlink la empresa estadounidense Space X, que según el presidente ucraniano ya ha restablecido el servicio a niveles normales.

El líder de Kiev ha atribuido estas demoras y restricciones a un supuesto intento del presidente estadounidense, Donald Trump, de forzar a Ucrania a que acepte las condiciones que exige el Kremlin para poner fin a la guerra.