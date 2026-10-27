Policía mata en Santiago a prófugo condenado a 30 años de prisión que había escapado de la cárcel

Imagen de los archivos policiales del hombre fallecido durante el alegado intercambio de disparos ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional mató este martes en el municipio de Licey al Medio, provincia Santiago, a un hombre que se encontraba prófugo de la justicia tras escapar de la cárcel, donde cumplía una condena de 30 años de prisión.

La muerte de Christopher Eugenio Acevedo Metz, alias "Christopher La Rabia", de 36 años, se produjo durante un alegado intercambio de disparos.

El fallecido, quien cumplía una condena de 30 años de prisión por su participación en la muerte de un oficial de la Policía Nacional durante un atraco, figuraba entre los más buscados por la institución del orden en Santiago.

Fuga de la cárcel

Acevedo Metz era buscado por las autoridades tras escapar el viernes 28 de agosto de 2026 de la Fortaleza Juana Núñez, ubicada en el municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

De acuerdo con el reporte sobre su fuga, el hombre fue sacado de su área de confinamiento para participar en un partido de baloncesto, momento que aprovechó para escapar del recinto penitenciario.

El informe establece que el entonces privado de libertad huyó tras saltar una de las paredes de la fortaleza, lo que activó su búsqueda por parte de las autoridades.

Intercambio de disparos

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias en que se produjo el alegado intercambio de disparos.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para fines de autopsia.