Fiscalía de Santiago investiga ocho casos de muertes en presuntos intercambios de disparos con policías
La fiscal titular, Quirsa Abreu, asegura que el Ministerio Público examina cada hecho para determinar si corresponde procesar a los agentes involucrados; el obispo auxiliar llama a preservar la vida y evitar la violencia
La Fiscalía de Santiago investiga ocho casos de muertes en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales para determinar si corresponde procesar a los uniformados involucrados, mientras el obispo auxiliar de la arquidiócesis local, monseñor Andrés Amauri Rosario, llamó a preservar la vida y evitar que la violencia se convierta en una respuesta habitual frente a la delincuencia.
La fiscal titular, Quirsa Abreu, explicó que el Ministerio Público recopila evidencias, escucha testigos y examina las circunstancias de cada hecho para establecer responsabilidades.
"Que confíen y que nos den la oportunidad al Ministerio Público de verificar caso a caso, ver las circunstancias en las que se da", expresó ante preguntas de periodistas.
Aseguró que, cuando existan evidencias y fundamentos jurídicos, procederán contra quienes hayan infringido la ley, independientemente de su pertenencia a un organismo de seguridad.
Rosario reconoció que los policías enfrentan situaciones complejas durante la prevención y persecución del delito, pero insistió en que deben mantener el compromiso de proteger la vida humana.
Llamado a la vida
"Debemos cuidar y respetar la vida. La vida por encima de todo", manifestó el religioso, quien abogó por fortalecer la formación de los agentes para responder a los desafíos de sus funciones.
También pidió educar a jóvenes y adolescentes, fortalecer las familias y cultivar valores en quienes sirven a la sociedad. Exhortó a las autoridades a atender las denuncias y agotar los procedimientos correspondientes.
El director regional Cibao Central de la Policía, general Jesús Tejada Tejada, informó que unas 30 personas buscadas fueron apresadas o se entregaron voluntariamente durante el último mes.
Precisó que aproximadamente 18 eran requeridas por su presunta vinculación con homicidios. Exhortó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente y afirmó que continuarán las labores de búsqueda y persecución.
El oficial sostuvo que la institución está para proteger y servir.