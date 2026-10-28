Obispo auxiliar de Santiago llama a policías a fortalecer valores éticos y servir con honestidad

Monseñor Andrés Amauri Rosario, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros ( ANEUDY TAVÁREZ )

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, monseñor Andrés Amauri Rosario, exhortó a los miembros de la Policía Nacional a cultivar valores como la honestidad, la justicia, la disciplina y el respeto a la dignidad humana, al considerar que son esenciales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la institución.

La exhortación fue realizada durante la misa celebrada este miércoles en la Catedral Santiago Apóstol, con motivo del Día de San Judas Tadeo, patrono de la Policía Nacional, que se conmemora cada 28 de octubre.

Durante la homilía, el religioso destacó que la labor policial trasciende el cumplimiento de una función profesional, debido a que implica la responsabilidad de proteger vidas, preservar el orden y contribuir a la paz social.

"Jesús no llamó a sus apóstoles para dominar, sino para servir. No los envió a buscar privilegios, sino a entregar la vida por los demás. Esa misma lógica evangélica debe iluminar el ejercicio de toda autoridad", expresó.

Monseñor Rosario sostuvo que el uniforme policial representa un compromiso permanente con la justicia, la paz y la dignidad de las personas, por lo que instó a los agentes a actuar con transparencia, imparcialidad, valentía y compasión.

Asimismo, reconoció los sacrificios que realizan los hombres y mujeres de la institución en el cumplimiento de sus funciones, incluidas las largas jornadas laborales, los riesgos que enfrentan y el tiempo que deben permanecer alejados de sus familias.

El obispo también valoró el respaldo de los familiares de los policías, quienes, afirmó, acompañan y sostienen a sus seres queridos en medio de las preocupaciones y ausencias que implica el servicio.

Policía recuerda a agente fallecido

Durante el acto religioso, el general Jesús Tejada Tejada, director regional Cibao Central de la Policía Nacional, llamó a los agentes a reflexionar sobre su conducta y responsabilidad como servidores públicos.

El oficial manifestó que la celebración de San Judas Tadeo representa una oportunidad para renovar la fe, fortalecer la unidad institucional y reafirmar el compromiso con la protección de la ciudadanía.

Indicó que la honestidad, la disciplina, el respeto, la integridad y la solidaridad deben orientar cada actuación policial, al tiempo que señaló que la autoridad se fortalece cuando se ejerce con justicia y mediante el ejemplo.

Homenaje a agente

Tejada Tejada también pidió un minuto de silencio en memoria del sargento José Ramón Henríquez Mejía, quien falleció la semana pasada en medio de un operativo.

El director regional exhortó a sus compañeros a mantener vivo el recuerdo de los agentes que han perdido la vida en el cumplimiento del deber y a asumir sus responsabilidades con honor, valentía y sentido de servicio.

En el acto participaron autoridades civiles y judiciales de la provincia, así como representantes de organismos castrenses.