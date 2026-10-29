Suben a 69 los muertos en accidente y Sánchez promete aclarar "hasta el último detalle"

Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso. ( EFE/ J.J.GUILLEN )

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió este jueves en que todas las administraciones del Estado van a seguir trabajando "día y noche" para esclarecer "hasta el último detalle" de lo sucedido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó un saldo de 69 fallecidos, y reforzar la seguridad.

Sánchez hizo una declaración institucional tras participar en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo, al sur de Madrid.

La cifra de fallecidos en el accidente ocurrido este miércoles entre dos trenes de alta velocidad asciende ya a 69, informó por su parte el presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión en el Cecopi.

Grúas pesadas tratan de mover los vagones de los dos trenes accidentados en España

Grúas de gran tonelaje han conseguido mover de un terraplén uno de los vagones de los dos trenes accidentados este miércoles en la provincia española de Toledo, mientras los servicios de emergencia continúan con la búsqueda de víctimas del siniestro.

El número de fallecidos aumentó a 69 este jueves, además de decenas de heridos, gran parte de ellos hospitalizados. Las fuerzas de seguridad han recibido hasta el momento 64 denuncias de familiares de personas desaparecidas.

Trabajos incesantes en busca de más viajeros

Los equipos estuvieron activos durante toda la noche apoyados por grandes focos de iluminación y se sigue inspeccionado la zona en busca de viajeros que pudieran permanecer atrapados entre los amasijos de hierro o en los alrededores de las vías.

Las autoridades fijaron un perímetro de dos kilómetros en torno al lugar del accidente para que pueda trabajar el personal judicial encargado de la investigación.

El accidente ocurrió cuando, según el Ministerio de Transportes, un tren Iryo que se encontraba parado cerca de la localidad toledana de Urda con 147 pasajeros fue embestido por detrás por otro de alta velocidad de Renfe que llevaba 378 pasajeros.