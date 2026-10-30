La identidad de los silenciados: tienen nombre y rostro los 104 abatidos por la Policía en 45 días

En un período de apenas 45 días, comprendido entre el 9 de septiembre y el 29 de octubre de 2026, 104 jóvenes perdieron la vida en incidentes reportados por la Policía Nacional como intercambios de disparos. La frecuencia de estos hechos muestra una continuidad casi ininterrumpida. A lo largo de las más de seis semanas analizadas por Diario Libre, solo se contabilizaron cinco días de tregua. En septiembre, los agentes se detuvieron un día, el 14. Sin embargo, en una sola fecha, el 25, mataron a siete personas.

En octubre, pararon el 2, 12, 16 y 26. Sin embargo, en este mes predominó un patrón de tres muertes diarias a lo largo de diez jornadas distintas. Las cifras evidencian que los martes concentran la mayor letalidad, con un total de 20 fallecidos. A este le siguen muy de cerca los miércoles y los viernes, con 18 muertes en cada uno. Además, durante 17 días consecutivos se reportó al menos una persona fallecida a manos de agentes policiales.

Detrás de las cifras hay nombres, rostros y familias. También hay denuncias que exigen investigación, contextos marcados por la pobreza y el crimen, y preguntas sobre las responsabilidades individuales e institucionales.

A continuación una fotogalería con 50 de las víctimas.

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