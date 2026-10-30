Imponen tres meses de prisión preventiva a joven implicado en muerte de sargento en Santiago

Steven Sandoval, conocido como "el Vico", mientras era trasladado desde la sala de audiencias bajo custodia de las autoridades. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Un juez del Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva a un joven de 21 años, acusado de participar en la muerte a tiros de un sargento de la Policía Nacional, ocasionada supuestamente durante un incidente de tránsito.

La sanción fue impuesta a Steven Sandoval, conocido como "el Vico".

Medida de coerción

La medida de coerción deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres,

El ahora preso preventivo es procesado por la muerte del agente José Ramón Henríquez Mejía.

Versión de la defensa

El abogado de la defensa, José Alberto Familia, dijo que la decisión no era la que esperaban, debido a que su defendido ha colaborado con las autoridades y se presentó voluntariamente al proceso judicial.

Familia explicó que Sandoval se dedica al motoconcho y que, según su versión, fue contratado por un pasajero para realizar un servicio por el que recibiría 100 pesos.

De acuerdo con el relato del imputado, durante el trayecto se produjo un roce entre la motocicleta que conducía con la del sargento, lo que originó una discusión entre el pasajero y el agente policial.

Posteriormente, aseguró haber escuchado una detonación y salió corriendo del lugar dejando la motocicleta abandonada.

El abogado sostuvo que su representado niega conocer al adolescente de 17 años que también está vinculado al caso.

Por este mismo hecho, al menor de edad también le fueron impuestos tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Según la versión ofrecida por la defensa de Sandoval, el adolescente es quien habría realizado los disparos contra el sargento.