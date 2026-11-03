Más de 100 muertos en los presuntos intercambios de disparos en dos meses

En octubre, al menos 52 personas murieron por intervenciones policiales. ( IMAGEN GENERADA POR IA )

Las muertes durante presuntos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional continúan registrándose en distintos puntos del país. Entre septiembre y octubre se contabilizaron al menos 107 fallecimientos, mientras que otros casos fueron reportados al comenzar noviembre.

Solo en octubre, al menos 52 personas murieron en intervenciones policiales, principalmente de agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim), según un levantamiento de recortes de prensa.

La cifra representa tres fallecimientos menos que los 55 reportados por la Policía durante septiembre bajo la clasificación de "acción legal", el primer mes completo de gestión del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García al frente de la institución.

En agosto se habían registrado ocho muertes bajo esa categoría, mientras que septiembre alcanzó la cifra mensual más alta del año.

Siete muertos en 72 horas

Entre el sábado 31 de octubre y este lunes 2 de noviembre se reportaron otros siete fallecimientos durante intervenciones policiales en Santiago, el Distrito Nacional, Bávaro y Moca.

Entre las víctimas figura Wilfredo Antonio Rodríguez Henríquez, alias "Bindo", investigado por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un adolescente de 15 años.

También murió Rafael Antonio Uceta Acevedo, conocido como "el Gordito", durante una intervención del Dicrim en Santiago.

En el sector Villa María, del Distrito Nacional, fallecieron dos hombres, uno identificado como "la Piedra" y el otro como "el Peluche", presuntamente vinculados con robos y asaltos.

Mientras, en Bávaro murieron los ciudadanos haitianos Geriste Promesse y Arson Leroy, señalados por la Policía como presuntos integrantes de una estructura dedicada a robos en establecimientos comerciales.

En Moca también falleció Yonathan Arturo Castillo Rosario, alias "la Maña", quien era buscado por un caso de robo.

Según la Policía, los fallecidos enfrentaron a los agentes durante las intervenciones, en varias de las cuales fueron ocupadas armas de fuego.

Omar Santana Periodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.