Ministro de Defensa asegura que frontera con "está totalmente tranquila"

Ministro de Defensa asegura que la frontera está tranquila. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO. )

El ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández, aseguró este miércoles que la frontera con Haití "está totalmente tranquila" y que así lo constató en una visita a los principales puntos limítrofes con el país vecino.

Fernández hizo el recorrido junto al ministro de Presidencia, José Ignacio Paliza, ante el incremento de las operaciones contra las bandas armadas de las tropas de El Salvador en Puerto Príncipe, donde buscan a cuatro militares de ese país centroamericano que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) y que desaparecieron el 18 de octubre tras ser atacados.

"La frontera está totalmente tranquila, las bandas están ubicadas en el mismo lugar que hace un año. Las más cercanas están por Mirebalais (centro) y Croix-des-Bouquets (afueras de Puerto Príncipe), no están tan cerca de la frontera como se ha querido decir", declaró el ministro de Defensa a la prensa.

El viaje tuvo como propósito observar las condiciones de seguridad y el desarrollo de las actividades cotidianas en la zona, donde las autoridades "constataron" que el comercio, el tránsito autorizado de personas y otras operaciones habituales "se desarrollan con normalidad".

Fernández mantuvo un encuentro con los soldados destacados en las unidades fronterizas, a quienes transmitió un mensaje de "reconocimiento, motivación y respaldo", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El recorrido abarcó los principales puntos formales de cruce entre República Dominicana y Haití, situados en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

La tensión ha aumentado desde el ataque a los salvadoreños en Haití, país donde las bandas armadas controlan la mayor parte de la capital y donde la violencia causó al menos 3,050 muertos en el primer semestre de este año, según la ONU.

Medidas de seguridad

Fernández destacó el "compromiso, la disciplina y el sentido del deber demostrados" por los miembros de las Fuerzas Armadas para garantizar "la tranquilidad y seguridad de la nación".

Despliegue en la frontera

El Gobierno dominicano destinó a finales del mes pasado dos batallones, así como equipos pesados y artillería, para reforzar la seguridad ante la situación de tensión que atraviesa Haití, país con el que comparte la isla de La Española.

Este refuerzo se sumó a los cerca de 11,000 militares desplegados a lo largo de la delimitación con Haití, según indicó el presidente dominicano, Luis Abinader.

Apoyo y precauciones

Por su parte, el ministro de la Presidencia, al comentar la llegada a Haití de más de 2,000 soldados salvadoreños para combatir a las bandas, afirmó que "el Gobierno de la República Dominicana debe ser muy prudente en la forma en la que interactúa en este conflicto".

"Somos países que compartimos una frontera, una pequeña isla, y cualquier comportamiento o acción que no esté circunscrita en los debidos procesos, inclusive internacionales, pueden devenir en un conflicto más largo, que no contribuya en las relaciones de los dos países", manifestó.

Sin embargo, Paliza señaló que el Gobierno dominicano está proporcionando a El Salvador apoyo logístico, de información, inteligencia y material militar, así como soporte médico "cuando lo necesiten".

Asimismo, aseguró que ante la situación de Haití "si se requiriese alguna acción adicional, algún cierre (de la frontera)," el Gobierno dominicano actuaría en consonancia con las circunstancias. EFE