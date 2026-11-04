Policía anuncia el apresamiento de tres prófugos de Francia, Países Bajos y Chile

Imagen suministrada por la Policía ( CEDIDA POR LA PN )

La Policía Nacional informó este miércoles que apresó a tres hombres reclamados por la justicia de Francia, Países Bajos y Chile, así como la recepción de un dominicano extraditado desde Argentina, en operativos coordinados por la Oficina Central Nacional (OCN-INTERPOL) Santo Domingo.

Uno de los detenidos es el ciudadano francés Romain Cairfarland Eleuthere, arrestado el 26 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), cuando se disponía a viajar hacia las Islas Vírgenes Británicas, conforme a una nota de prensa de la entidad.

De acuerdo con la institución, el hombre es requerido por las autoridades francesas como principal sospechoso de un asesinato ocurrido en Guadalupe en febrero de 2026.

Otro de los apresados es Roberto Aurelio Stefano Porru, ciudadano neerlandés de nacionalidad italiana, detenido el 30 de octubre en Juan Dolio. Países Bajos lo reclama por su presunta vinculación con el tráfico de cocaína, lavado de activos y liderazgo de una organización criminal.

La Policía indicó que Porru utilizaba documentos españoles fraudulentos para ocultar su identidad.

Ese mismo día, agentes arrestaron en Santo Domingo Este al dominicano Modesto Brand Javier, requerido por las autoridades judiciales de Chile por su presunta participación en un homicidio ocurrido en noviembre de 2024, en la ciudad de Santiago.

Dominicano extraditado desde Argentina

La Policía Nacional que, en un proceso separado, recibió el 31 de octubre a Cristian López, alias Emerson, quien fue extraditado desde Buenos Aires, Argentina, tras ser localizado y detenido mediante una operación coordinada entre las autoridades de ambos países.

López es requerido por la justicia dominicana por presunta asociación de malhechores, homicidio y porte ilegal de armas de fuego, en relación con un hecho ocurrido en mayo de 2024 en Villa Consuelo, Distrito Nacional.

En ese suceso murió un ciudadano y un adolescente de 14 años resultó herido de bala.

La institución informó que los detenidos quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.