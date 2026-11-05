Operativos de la Policía dejan un detenido y 91 porciones de presuntas drogas ocupadas en San Pedro

Un joven de 20 años fue detenido durante una intervención en un supuesto punto de venta de sustancias ilícitas. ( CEDIDA A DL )

Agentes de la Subdirección Regional Sureste de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional apresaron a un joven de 20 años y decomisaron 91 porciones de presuntas sustancias narcóticas, un revólver calibre 38 y una máquina tragamonedas durante dos operativos realizados en los sectores Barrio Blanco y Colina I.

Las intervenciones se llevaron a cabo el miércoles, entre las 6:23 de la tarde y las 8:00 de la noche, como parte de las acciones de inteligencia dirigidas a localizar sustancias ilícitas, máquinas tragamonedas y otros objetos vinculados a actividades ilegales.

Durante el segundo operativo, realizado en un presunto punto de venta de drogas ubicado en la calle La Laguna, del sector Colina I, los agentes detuvieron a Hanley Junior de Leons Baker, de 20 años, quien no portaba cédula de identidad al momento de su arresto.

Decomisos

En el lugar, señalado como un supuesto punto de distribución de sustancias ilícitas atribuido a un hombre conocido como «El Panda», las autoridades ocuparon una cartera tipo mariconera que contenía 47 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, y 44 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína.

Los agentes también decomisaron un revólver calibre 38, de color gris, con empuñadura de madera caoba y cuatro cápsulas, así como una balanza negra con azul, sin marca, 200 pesos en efectivo y una motocicleta de color vino con negro.

En la primera intervención, realizada en el supermercado y colmado María, ubicado en la calle Virgilio Díaz Ordóñez, del sector Barrio Blanco, los agentes ocuparon una máquina tragamonedas.

Ambos operativos fueron ejecutados por miembros de la Subdirección Regional Sureste de Inteligencia (Dintel).

Leer más Decomisan 228 paquetes de presunta cocaína en dos operaciones en RD