Felipe VI anima a Iberoamérica a alcanzar "aún" mayores cotas de concertación política

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand (3-dcha), recibe su distinción de manos del rey Felipe VI durante la ceremonia de entrega del Premio Fórum Europa 2026 a la Comunidad Iberoamericana de Naciones celebrada este viernes en el Palacio Real de El Pardo (Madrid). ( EFE/KIKO HUESCA )

Felipe VI animó este viernes a Iberoamérica a alcanzar cotas aún mayores de cohesión y concertación política, una "plenitud del espacio compartido" por la comunidad de naciones que la integran, que es "la que este tiempo y este mundo necesitan".

El rey de España entregó el Premio Fórum Europa a la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y a sus tres secretarios generales hasta la fecha: el uruguayo Enrique V. Iglesias (2005-2014), la costarricense Rebeca Grynspan (2014-2021) y el actual, el chileno Andrés Allamand.

El galardón quiere ser "reconocimiento de la sociedad española a la contribución de la Segib al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana; al desarrollo y el seguimiento de sus cumbres; al impulso de la interlocución entre Europa y América Latina; y a la construcción de alianzas, en un entorno geopolítico en transformación".

El acto se celebró al día siguiente de clausurarse en Madrid de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, y Felipe VI volvió a recordar que la Segib es la "médula espinal" de este sistema de reuniones internacionales.

Los aportes de la Segib

El trabajo de la Segib, incidió el rey, alumbra la convicción de que, aunque se haya recorrido ya un largo camino, se pueden alcanzar cotas aún mayores de cohesión y concertación política.

"Podemos tener aún más voz en los grandes temas globales, como corresponde a nuestra población, nuestros recursos y nuestra riqueza cultural. Podemos, en definitiva, lograr más Iberoamérica; y esa plenitud de nuestro espacio compartido es la que este tiempo y este mundo necesitan", señaló.

También apostó por tener espíritu de "fervor" por Iberoamérica,que comparten los tres premiados y él mismo, "porque Iberoamérica no es una identidad estática ni adquirida".

"Compartir el fervor de Iberoamérica nos lleva también a ser muy conscientes de lo que cuesta —en tiempos como los actuales— mantener viva esa llama", algo que, no obstante, indicó Felipe VI, se ha logrado de nuevo en esta última cubre.

Iglesias, que intervino por videoconferencia, destacó la identidad y los valores iberoamericanos que sus sociedades quieren seguir compartiendo, mientras que Gryspan dijo que esta región "no es un invento", sino el resultado de una historia compartida.

Allamand aseguró que Iberoamérica "está en un momento estelar". En un mundo convulso, lleno de incertidumbres y amenazas de distintos lados, "la comunidad iberoamericana brilla con luz propia porque es la "antípoda" de algunas fuerzas que quieren cambiar el orden mundial en función de intereses particulares y de imposición de ciertas políticas.