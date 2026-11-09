"Teteo" clandestino en el barrio Puerto Rico de Los Mina deja un muerto, un herido y tres prófugos

El tiroteo ocurrió a las 7: 15 de la mañana, conforme a la Policía Nacional. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Un hombre fue ultimado y otro fue herido de bala durante un tiroteo registrado la mañana de este lunes en una fiesta clandestina, conocida como "teteo", en el sector Puerto Rico, del barrio Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

La víctima mortal fue identificada por la Policía Nacional como Luis Ángel del Orbe Paulino, de 29 años, quien falleció a causa de una herida de arma de fuego en el costado izquierdo.

En tanto, Francis Enmanuel Acevedo Espinal, de 32 años, resultó herido en el rostro y el cuello, indicó la entidad en una nota de prensa.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el incidente ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana, luego de que se originara una discusión por supuestos problemas personales entre los presentes.

Por el hecho, la Policía Nacional persigue a tres hombres identificados como "el Gipi", "el Flaco" y "Yostin", señalados como presuntos responsables de la agresión.

En la escena, los agentes recolectaron varios casquillos calibre 9 milímetros como parte de las evidencias.

La institución informó que mantiene las investigaciones y activa la búsqueda de los sospechosos para ponerlos a disposición del Ministerio Público.