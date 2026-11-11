¿Quién es José Delio Mora Reynoso? El general que la justicia devolvió dos veces a la Policía

El general de brigada José Delio Mora Reynoso ha sido colocado en situación de retiro de la Policía Nacional en dos ocasiones, pero ambas decisiones fueron posteriormente anuladas por los tribunales dominicanos, tras procesos judiciales iniciados por el oficial.

Su carrera policial comenzó el 1 de marzo de 1983, cuando ingresó como cadete, de acuerdo con los antecedentes recogidos en la sentencia TC/0877/18 del Tribunal Constitucional.

Veinticinco años después, el 28 de febrero de 2008, alcanzó el rango de general de brigada mediante la Orden General 009-2008 de la Policía Nacional.

El primer retiro

El 3 de marzo de 2010, mediante la Orden General 024-2010, Mora Reynoso fue colocado en situación de retiro con disfrute de pensión por antigüedad en el servicio.

Esta decisión motivó su primera batalla judicial, y es que recurrió al Tribunal Superior Administrativo (TSA), alegando que su retiro se había producido sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley Institucional de la Policía Nacional 96-04.

En su acción de amparo, el general de brigada argumentó que para entonces tenía 48 años de edad y 26 años de servicio, por lo que no reunía las condiciones legales para ser retirado por antigüedad, ya que la legislación establecía para los oficiales generales el retiro obligatorio a los 60 años de edad o al completar 35 años de servicio.

También denunció que no se había reunido el Consejo Superior Policial ni agotado el procedimiento correspondiente, por lo que consideró vulnerados sus "derechos al trabajo, al honor personal y al debido proceso".

El 16 de abril de 2015, la Primera Sala del TSA acogió su recurso y ordenó su reintegro al grado que ostentaba al momento de su separación.

En su decisión, el tribunal determinó que el retiro se había realizado al margen del debido proceso, sin que se demostrara la existencia de faltas que justificaran su separación ni que se hubiera cumplido el procedimiento legal correspondiente.

Sin embargo, la Policía Nacional recurrió esa decisión ante el Tribunal Constitucional, pero mediante la sentencia TC/0877/18, del 10 de diciembre de 2018, el organismo declaró inadmisible el recurso de revisión.

La reincorporación de Mora Reynoso a las filas del cuerpo del orden se materializó el 21 de mayo de 2020, más de cinco años después de la decisión del TSA.

Funciones en la Policía

Tras su reingreso, el general de brigada José Delio Mora Reynoso desempeñó varias funciones dentro de la Policía Nacional, entre ellas la dirección de tres dependencias regionales.

En octubre de 2020 fue designado director de la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional, con asiento en Mao, provincia Valverde, en sustitución del general Boris Goico Campagna.

Posteriormente, ocupó la Dirección Regional Santo Domingo Norte, cargo para el que fue designado el 15 de septiembre de 2021 y en el que permaneció aproximadamente dos meses, hasta ser sustituido por el coronel Marino Carrasco Hernández, el 7 de diciembre de ese año.

No obstante, ese mismo día, Mora Reynoso fue juramentado como titular de la Dirección Regional Sureste, con asiento en San Pedro de Macorís, en sustitución del general Latif Mahfoud Rodríguez.

Nueva batalla judicial

El 1 de marzo de 2022, mediante el artículo 12 Decreto 102-22, emitido por el presidente Luis Abinader, Mora Reynoso fue colocado nuevamente en honrosa situación de retiro con disfrute de pensión.

Sin embargo, el oficial volvió a cuestionar su separación ante los tribunales. El primer recurso de amparo que presentó fue declarado inadmisible por el TSA el 3 de agosto de 2022, al considerar que debía acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar sus derechos.

La decisión fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que mediante la sentencia TC/0236/25, del 2 de mayo de 2025, rechazó la revisión y confirmó que el amparo no era la vía judicial correspondiente para conocer su reclamación.

Sin embargo, el proceso continuó por la vía contencioso-administrativa y el 26 de agosto de 2025, la Tercera Sala del TSA dictó la sentencia 0030-04-2025-SSEN-00529, mediante la cual declaró nulos el artículo 12 del Decreto 102-22 y la Orden General 014-2022 de la Policía Nacional, que sustentaban su retiro.

Abinader dispuso su regreso En respuesta a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) emitió la Resolución MIP-RPN-0002-2026, del 6 de mayo de 2026, mediante la cual recomendó al Poder Ejecutivo el reintegro del oficial. Por ello, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 744-26, del 21 de octubre de 2026, mediante el cual dispuso nuevamente la reincorporación del general de brigada José Delio Mora Reynoso a las filas de la Policía Nacional.