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La Policía Nacional acuerda formación académica con la Guardia Civil de España

El convenio incluye la movilidad de investigadores y docentes, así como la organización de cursos especializados y talleres, lo que beneficiará a ambas instituciones en su labor educativa

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    La Policía Nacional acuerda formación académica con la Guardia Civil de España
    El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto R. Rodríguez García, y el director del Centro Universitario de la Guardia Civil, teniente general Félix Jesús Blázquez González. (CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

    La Policía Nacional de la República Dominicana y el Centro Universitario de la Guardia Civil de España suscribieron un acuerdo de colaboración académica para fortalecer la formación policial, promover el intercambio de experiencias e impulsar iniciativas conjuntas de investigación, capacitación e innovación educativa.

    La iniciativa contempla el intercambio académico y cultural de estudiantes y profesores, la movilidad de investigadores y docentes, así como la organización de cursos especializados, seminarios, talleres, congresos y otras actividades científicas y educativas, informó la Policía dominicana este jueves en una nota.

    • El seguimiento de las acciones estará a cargo del IPES y la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Policía Nacional, que coordinarán las iniciativas destinadas a compartir conocimientos, buenas prácticas y experiencias en áreas de interés común.
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    El rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), general Juan Hilario Guzmán Badía; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto R. Rodríguez García y el director del Centro Universitario de la Guardia Civil, teniente general Félix Jesús Blázquez González. (CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

    Firmantes del convenio

    El convenio fue firmado por el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto R. Rodríguez García, y el rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), general Juan Hilario Guzmán Badía, en representación de la institución dominicana; mientras que por la parte española, lo suscribió el director del Centro Universitario de la Guardia Civil, teniente general Félix Jesús Blázquez González.

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