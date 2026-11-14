A un año tras explosión del tanque de agua en Consuelo, persisten el trauma y falta de respuestas

La explosión dejó dos personas heridas y al menos 12 viviendas afectadas. ( ADRIANA SUELS )

El estruendo provocado por el desplome del tanque de agua, que estremeció al municipio de Consuelo, provincia San Pedro de Macorís, el 5 de noviembre de 2025, todavía permanece en la memoria de quienes vivieron aquella tragedia.

Un año después, algunos de los afectados siguen lidiando con las consecuencias del hecho, mientras esperan respuestas sobre sus viviendas y la reconstrucción de la infraestructura.

La explosión dejó dos personas heridas, dos viviendas totalmente colapsadas y al menos otras diez afectadas. Aunque las autoridades anunciaron la construcción de un nuevo tanque, el primer picazo se dio el 30 de octubre de 2026, seis días antes de cumplirse el primer aniversario del suceso.

Sin embargo, los trabajos se encuentran paralizados, según constató un equipo de Diario Libre durante un recorrido por el lugar.

Para Julio Medina Berigüete, uno de los residentes afectados, lo ocurrido sigue siendo un episodio difícil de superar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/whatsapp-image-2026-11-06-at-31740-pm-d097c201.jpeg La explosión dejó dos viviendas colapsadas y otras 10 afectadas. (ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/whatsapp-image-2026-11-06-at-31739-pm-1-64f811f2.jpeg Trabajos en la zona se encuentran paralizados, informaron comunitarios. (ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/whatsapp-image-2026-11-06-at-31739-pm-2-31917331.jpeg Vivienda afectada. (ADRIANA SUELS) ‹ >

"Eso fue un trauma grande porque imagínense, solo Dios sabe por qué nos dejó vivos, porque eso fue una catástrofe, de matar a mucha gente", expresó al recordar el momento en que la estructura explotó.

Medina dijo que recibió alrededor de 780,000 pesos como compensación por los daños, pero todavía no ha podido reconstruir su vivienda. Explicó que le comunicaron que no podía levantarla nuevamente en el mismo lugar y que las autoridades buscarían alternativas para que las familias afectadas pudieran construir en otros terrenos.

Según afirmó, esa solución aún no se ha concretado, por lo que actualmente vive en una casa alquilada.

El primer picazo llegó casi un año después

El 30 de octubre de 2026 se dio el primer picazo para la construcción del nuevo tanque, apenas seis días antes de cumplirse un año de la explosión que destruyó la antigua estructura.

No obstante, los trabajos quedaron detenidos luego de que propietarios de terrenos cercanos reclamaran el pago por las parcelas que serían ocupadas para establecer el perímetro de la infraestructura.

Rosalba Vázquez, presidenta de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Consuelo, informó que el jueves 5 de noviembre acudió al lugar y encontró la obra paralizada.

Señaló que el ingeniero a cargo le comunicó que los trabajadores temían por su seguridad, debido a que algunos residentes supuestamente habían llegado al lugar con machetes.

Vázquez indicó que se esperaba la llegada de una comisión para conversar con los propietarios y aclarar los pagos pendientes. Aseguró que una parte importante de las compensaciones ya había sido entregada y que no todas las personas tenían montos pendientes de recibir.

Asimismo, atribuyó el tiempo transcurrido antes del inicio de la obra a los procedimientos administrativos y al proceso de licitación.

También indicó que el plazo estimado para completar el nuevo tanque es de aproximadamente ocho meses, aunque no precisó una fecha contractual de entrega.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/whatsapp-image-2026-11-06-at-31740-pm-1-00e8e3f7.jpeg Propietarios de terrenos aguardan una solución. (ADRIANA SUELS)

Propietarios esperan respuestas sobre sus terrenos

Entre los residentes que aguardan una solución figuran propietarios de terrenos próximos a la nueva estructura.

Uno de ellos, quien pidió mantener su identidad en reserva, explicó que las autoridades acudieron a medir los solares y las viviendas, lo que interpretó como parte de los preparativos para determinar cuáles propiedades serían ocupadas.

Dijo que hasta el momento no les han aclarado si serán reubicados o recibirán una compensación económica por los terrenos.

Los propietarios aseguran contar con títulos de sus parcelas y esperan que las autoridades definan qué ocurrirá con sus propiedades antes de que continúe la construcción.

De acuerdo con las informaciones recogidas en la comunidad, un tasador visitó el lugar para valorar los solares y las viviendas que serían ocupados para establecer el perímetro del tanque.

Las compensaciones entregadas a los afectados por la explosión también han generado inconformidad. Algunos recibieron electrodomésticos en lugar de dinero, pero consideran que los artículos entregados no equivalen a lo que perdieron.

Entre los casos mencionados por los residentes figura el de una mujer conocida como Charito, quien habría recibido 200,000 pesos.

Los montos y las formas de compensación, según los testimonios, variaron de acuerdo con los daños reportados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/whatsapp-image-2026-11-06-at-31741-pm-def6b1bf.jpeg Lugareños reclaman compensaciones tras la explosión. (ADRIANA SUELS)

El servicio de agua continúa, pero con limitaciones

Mientras esperan que se complete la nueva infraestructura, los residentes dependen del sistema de abastecimiento disponible en el municipio.

Vázquez explicó que otro tanque funciona como apoyo, pero su capacidad no alcanza para abastecer a todos los sectores, por lo que algunas comunidades reciben agua mediante camiones cisterna.

Medina Berigüete indicó que en su zona el servicio llega aproximadamente cada tres días, aunque aseguró que esa situación no le afecta demasiado en comparación con las dificultades que ha enfrentado desde que perdió su vivienda.

A un año de la explosión, la comunidad sigue esperando que se retomen los trabajos y que las autoridades definan la situación de quienes perdieron sus casas o tienen terrenos comprometidos por la construcción.

Para los afectados, las consecuencias de la tragedia persisten. Algunos todavía viven de alquiler, mientras otros esperan respuestas sobre sus propiedades y la construcción de la nueva estructura.

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