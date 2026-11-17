Arma que la Policía atribuye a Hobeiri Junior Arias Rodríguez, alias "Niño Malo", quien murió este martes en un supuesto intercambio de disparos con agentes en Licey, en Santiago. ( CEDIDA POR LA POLICÍA )

Un presunto delincuente que era buscado por su supuesta participación en varios robos y asaltos murió la tarde de este martes durante un alegado enfrentamiento a tiros con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), un hecho ocurrido en el sector El Limonal Abajo, del municipio de Licey, Santiago.

El fallecido fue identificado como Hobeiri Junior Arias Rodríguez, alias "Niño Malo".

Según la Policía Nacional, Arias Rodríguez era perseguido mediante orden de arresto por varios hechos delictivos ocurridos en diferentes sectores de la provincia.

La institución dijo que el hombre habría enfrentado a tiros a los investigadores cuando estos intentaron apresarlo.

Los agentes ocuparon en el lugar una pistola que, de acuerdo con el reporte policial, habría sido utilizada por Arias Rodríguez para disparar contra la patrulla.

Los robos que le atribuyen

Entre los casos bajo investigación figura el asalto a un minimarket, ocurrido el 2 de noviembre en la urbanización Fernando Valerio, donde supuestamente sustrajeron 116,000 pesos en efectivo y bebidas alcohólicas valoradas en 70,000 pesos.

También se le atribuye el despojo de un teléfono iPhone, 10,000 pesos en efectivo y documentos personales a una ciudadana, durante un asalto ocurrido el 7 de noviembre en Puñal.

Asimismo, las autoridades lo relacionaban con otros robos perpetrados en Valle Verde y Los Álamos, donde varias víctimas fueron despojadas de teléfonos celulares, carteras y documentos personales mediante amenazas.

Investigación y detenciones

Como parte de las investigaciones, la Policía apresó a una mujer, en el sector Los Castillos de Canabacoa, municipio de Puñal, quien presuntamente acompañaba al hoy occiso durante la comisión de varios de esos hechos.

La detenida era buscada mediante una orden de arresto y permanece bajo custodia policial, a la espera de ser entregada al Ministerio Público.