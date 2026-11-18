El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó este miércoles que la institución adoptará medidas preventivas para garantizar la seguridad ciudadana durante el período de entrega de la regalía pascual, cuyo pago comenzará el jueves 3 de diciembre.

"Se están adoptando las medidas de lugar y ya oportunamente, en un acto que encabezará nuestro señor director, la señora ministra y esperamos que también el señor presidente se anunciarán los detalles", dijo Pesqueira.

Indicó que el director general de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, coordina las medidas de seguridad con las áreas preventivas e investigativas de la institución, así como con la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

Doble sueldo

El Gobierno dominicano comenzará el jueves 3 de diciembre el pago de RD$35,619 millones por concepto de regalía pascual o sueldo número 13, destinado a servidores públicos, pensionados y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, informó este miércoles el tesorero nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez.

Delgado Sánchez recordó que el monto anunciado no incluye a los ayuntamientos, debido a que estos cuentan con presupuestos propios para cumplir con esa obligación.

El tesorero nacional indicó que, como es habitual, los primeros en recibir el sueldo número 13 serán los pensionados y los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Posteriormente, continuará el pago a los empleados de las demás instituciones públicas.