aptura de pantalla tomada de la trasmisión oficial del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibiendo en su primera visita oficial al país desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el palacio presidencial de Miraflores, este miércoles en Caracas (Venezuela). ( EFE/ VENEZOLANA DE TELEVISIÓN )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, en su primera visita oficial al país desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero.

Hegseth llegó al país suramericano para revisar la agenda de trabajo y la cooperación con el Gobierno venezolano en distintas áreas como lo "técnico-militar", con el fin de aportar a la seguridad regional, según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A su llegada a la sede del Ejecutivo venezolano, Hegseth fue recibido por el canciller, Oliver Blanco.

En la reunión también participan el ministro de Defensa, Gustavo González López; el subsecretario adjunto de asuntos de seguridad para América, Joseph Humire, y el encargado de negocios estadounidense, John Barrett.

Una visita de alto nivel tras captura de Maduro

Esta es la primera visita de Hegseth a Venezuela desde la captura de Maduro en enero pasado, operativo que, entre otras acusaciones, motivó un intento de juicio político en la Cámara de Representantes en su contra, el cual fue bloqueado hace poco más de una semana.

El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros, estarían a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

Hasta ahora, al país suramericano han venido el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, en febrero y mayo; el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en junio, y otros funcionarios, como el secretario de Energía, Chris Wright, en febrero y septiembre.

Hegseth tiene previsto viajar esta tarde a Colombia para reunirse con su homólogo, Jorge Eduardo Mora, y entregarle el primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules.

El 2 de octubre de 2025, cuando Maduro todavía se encontraba en el poder, Venezuela exigió al secretario de Guerra cesar lo que calificaba como una postura "guerrerista", tras denunciar una "incursión ilegal de aeronaves de combate" del país norteamericano a 75 kilómetros de sus costas, en el mar Caribe, donde Washington mantenía un despliegue naval bajo el argumento de combatir el narcotráfico.