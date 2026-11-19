Los avances en la formación de agentes, la dignificación salarial y la implementación de nuevos métodos de patrullaje, así como los desafíos pendientes para consolidar la transformación de la Policía Nacional, quedaron documentados en los dos tomos del libro Huellas de una transformación, que recoge las memorias del proceso de reforma desarrollado entre 2021 y 2025.

La obra fue puesta en circulación este jueves durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

La publicación fue elaborada por la historiadora Mu-Kien Adriana Sang Ben, directora de la reforma educativa policial y autora del primer tomo, y el comisionado ejecutivo para la reforma policial, Luis Ernesto García Hernández, responsable del segundo volumen.

Durante la ceremonia, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó los avances en la profesionalización de los agentes, la formación en derechos humanos y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

"Esta transformación es un compromiso que asumimos frente a los hombres y mujeres de la Policía Nacional, pero también frente a una ciudadanía que exige y, sobre todo, frente a las generaciones que vienen detrás", expresó.

Raful informó que más de 14,000 nuevos agentes han ingresado a la institución bajo el esquema de formación implementado durante la reforma.

Una memoria del proceso

Al presentar la obra, el jurista Julio César Castaños Guzmán destacó su valor histórico y académico, al considerar que constituye un testimonio de los esfuerzos realizados para transformar la institución del orden.

"Las reformas verdaderas requieren tiempo, implementación, esfuerzo constante hasta institucionalizar los cambios y, sobre todo, una voluntad inquebrantable que no se detenga ante los obstáculos", expresó al citar el contenido del libro.

La historiadora Sang Ben explicó que la publicación surgió de su interés por documentar el proceso sin abandonar su compromiso ciudadano con la transformación institucional.

"No aspiro a transformar el mundo entero. Me basta con contribuir a transformar este pequeño universo que llamamos patria", manifestó.

Próxima etapa de la reforma

El comisionado Luis Ernesto García Hernández señaló que los volúmenes documentan las decisiones, metodologías y aprendizajes del proceso, además de servir como referencia para las próximas etapas.

"Estos libros no son un informe de gestión. No enumeran una serie de actividades. Cuentan de dónde se partió, qué decisiones nos orientaron y qué hemos aprendido", afirmó.

García Hernández indicó que la tercera etapa, prevista para 2026-2028, estará enfocada en consolidar los cambios institucionales, fortalecer el marco normativo y continuar modernizando los servicios policiales.

A la ceremonia asistieron autoridades gubernamentales, representantes de la Policía Nacional, académicos y miembros de la sociedad civil.