En el centro y con bastón, Delio Gómez Ochoa, y a su lado con chacabana blanca, Juan Pablo Uribe, director de Efemérides Patrias, durante una actividad en Santo Domingo. ( CEDIDA POR EFEMÉRIDES PATRIAS )

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias lamentó el fallecimiento, ocurrido este martes en Cuba, del comandante Delio Gómez Ochoa.

Juan Pablo Uribe, presidente de la entidad, recordó que Gómez Ochoa se destacó en la Revolución cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista, al desempeñarse como segundo al mando de la columna número uno, Fidel Castro, y encabezar el cuarto frente oriental Simón Bolívar en 1958.

Agregó que el comandante "no tuvo descanso en la lucha revolucionaria ni en su compromiso con las mejores causas de la humanidad, porque, luego del triunfo en Cuba, participó de manera militante, desde la comandancia, en la Expedición de la Libertad del 14 de junio de 1959".

Sostuvo que el objetivo era derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, convirtiéndose en un verdadero símbolo de solidaridad, al igual que los demás miembros de la llamada Raza Inmortal.

El encarcelamiento

El funcionario, encargado de los rituales patrióticos del Estado, dijo que "don Delio fue capturado, encarcelado en la prisión de La 40 (en Cristo Rey) y ferozmente torturado, por lo que su cuerpo quedó con lesiones permanentes. Recuperó su libertad el 9 de junio de 1961, tras el ajusticiamiento del dictador".

Manifestó que la última vez que Gómez Ochoa estuvo en el país fue este año 2026, cuando rindió homenaje a sus compañeros de lucha por la libertad y la democracia dominicana, durante los actos conmemorativos de la Expedición Constanza, Maimón y Estero Hondo del 14 de junio de 1959.

Uribe recordó que el comandante Delio Gómez Ochoa fue declarado héroe nacional en 1997 y condecorado con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella.

Además, recibió la nacionalidad dominicana mediante naturalización privilegiada.