El grupo de ciudadanos haitianos que era transportado por el agente policial. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un cabo de la Policía Nacional fue apresado mientras transportaba a seis ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en la entrada del municipio Luperón, provincia Puerto Plata.

El detenido fue identificado como Daniel Clevil, adscrito a la unidad S-4 de la dotación policial de Jacagua, en Santiago.

Detención y vehículo

De acuerdo con los datos del caso, el agente conducía un carro Hyundai Sonata, color blanco, placa AA65920, en cuyo interior trasladaba a los seis extranjeros, quienes no portaban documentos que acreditaran su estatus migratorio regular en el país.

El vehículo fue ocupado por las autoridades, mientras que los ciudadanos haitianos fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los procedimientos correspondientes.

Proceso judicial

El hecho ocurrió el pasado 21 de noviembre, pero trascendió este viernes, luego de que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata conociera el caso e impusiera medidas de coerción contra el agente.

El tribunal estableció el pago de una garantía económica de 30 mil pesos y presentación periódica ante la Fiscalía.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el destino al que eran trasladados los extranjeros ni si otras personas están siendo investigadas.