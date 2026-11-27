Los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno español cerraron este viernes la campaña electoral con sendos actos en diferentes ciudades del país, donde pidieron a la ciudadanía su voto en la última jornada permitida para hacerlo de cara a los comicios del domingo 29 de noviembre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE); el cabeza del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoó; la líder de lista del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, y Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, dieron sus últimos discursos, todos ellos con la esperanza de llegar a la victoria en las elecciones generales.

Pedro Sánchez aseguró en su mitin de cierre de la campaña, celebrado en Madrid, que el Partido Popular y Vox están "de los nervios" y que el PSOE va a volver a ganar las elecciones y volverá a gobernar en España.

"Claro que se puede, lo vamos a volver a lograr", dijo el líder socialista en un multitudinario mitin al que asistieron 13,000 personas, según datos del PSOE, y al que Sánchez llegó acompañado de su mujer, Begoña Gómez.

También felicitó a Colau y al Frente Amplio por su campaña y afirmó que PP y Vox intentaron que esta fuera "un referéndum contra el malvado Sánchez", pero subrayó que las elecciones no van sobre él sino sobre los derechos y libertades de la ciudadanía, "sus empleos, la vivienda y la dignidad".

"Van de que avance España y no de que avance el pasado", recalcó.

Colau, con la vivienda y los pensionistas

Ada Colau salió a saludar a los cientos de personas que no pudieron entrar a su mitin, también celebrado en Madrid, tras llenarse el recinto, con capacidad para unas 4,000.

"Ayer se vio en el debate que no solo no vamos a estar calladitas, sino que vamos a ganar, el Frente Amplio va a ganar", aseguró, micrófono en mano, Colau, en alusión al que el jueves reunió a los cuatro candidatos en televisión.

La líder de Frente Amplio afirmó que la coalición que lidera "no se va a rendir jamás", y subrayó que va a poner "el cuerpo en las instituciones para que lo que la ciudadanía está reclamando en la calle se haga realidad en el gobierno".

Precisamente la vivienda, dijo, es una de las razones que han contribuido a que Frente Amplio se "haya abierto camino y se plantee ganar las próximas elecciones el 29 de noviembre" y también habló de la lucha de los trabajadores sanitarios, de los profesores de la educación pública y de los pensionistas.

Feijoó pide el voto a quienes votaron a la izquierda

Feijoó, por su parte, celebró su último mitin en Sevilla (sur) para dar fin a una campaña marcada, al final, por el "calladita" que lanzó en el debate a cuatro a la candidata de Frente Amplio.

El candidato conservador sostuvo que está convencido de que el próximo domingo no solo va a lograr ganar las elecciones, sino que además va a conseguir gobernar: "Esta vez sí vamos a conseguirlo, no solo vamos a ganar, sino a gobernar, las dos cosas", declaró.

En el mitin, al que asistieron unas 9,000 personas según el PP, Feijoó pidió el voto directamente a los que votaron a la izquierda.

"No te quedes en casa y vota una opción honesta. Préstanos tu voto para volver a la honestidad, empezando por tu partido, vuelve a un partido honesto y olvídate del sanchismo", dijo, para agregar: "Vamos a cambiar y volver a levantar nuestra nación".

Abascal pide echar "ovarios" y "cojones"

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno pidió a la población votar sin miedo el próximo domingo, en un acto de cierre de campaña celebrado en la ciudad de Valencia (este) al que acudieron unas 14,000 personas.

Abascal pidió una gran movilización para poder sumar la mayoría suficiente con el PP y así desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno, e instó a los suyos a echarle "ovarios" y "cojones" y a tener el valor que, según dijo, España merece.

"Aspiro a salir el domingo y decir a todos 'misión cumplida': se va (Pedro Sánchez)", agregó.

Medidas para que los militares de El Hierro puedan votar

El Ministerio de Defensa anunció que "se tomarán medidas" para que los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se encuentran desplegados en la isla de El Hierro para atender la crisis migratoria que vive puedan votar en las elecciones.

El derecho a voto de los militares desplegados en la isla "ha estado garantizado hasta la fecha", que "se tomarán medidas para permitir" su voto y que así se comunicará a la Junta Electoral Central, afirmó en un comunicado el Ministerio.