Un bus transita hoy por una calle inundada, en La Habana (Cuba). ( EFE/ERNESTO MASTRASCUSA )

Las intensas lluvias y la crecida de ríos reportadas en la provincia cubana de Granma (este) provocaron inundaciones en zonas bajas que han dejado unas 2,000 personas evacuadas, daños en viviendas, la agricultura y la ganadería, informaron este viernes medios estatales.

Los municipios Yara, Manzanillo y Pilón fueron afectados por el evento meteorológico, donde desde la víspera las autoridades adoptaron medidas de prevención y vigilancia ante la crecida de ríos y el vertedero de los embalses, como consecuencia de las fuertes precipitaciones de las últimas horas.

En Manzanillo fueron evacuadas más de 1,600 personas en centros estatales y casas de familiares a causa de los elevados volúmenes de agua desembalsados de la presa Paso Malo, del municipio Bartolomé Masó, refirió la televisión estatal.

Situación actual

En Yara, el río homónimo experimentó una elevación aproximada de tres metros, y en Pilón, las inundaciones afectaron más de 50 viviendas, pero según el reporte televisivo aún no hay daños totales cuantificados.

Las autoridades de la provincia oriental han advertido a la población de los territorios afectados que mantengan la precaución ante los desbordamientos de los ríos y prestar atención a las orientaciones de la Defensa Civil.