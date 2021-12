“No es una necesidad imperiosa retirar los fondos de pensiones en RD”

Reformas laborales y de la Seguridad Social en el país

En la primera semana de enero 2022 el Ministerio de Trabajo estará convocando a la sociedad dominicana para dar los detalles de los procesos de reformas que se iniciarán en torno a la Seguridad Social y el Código de Trabajo.

“Vamos a anunciar los inicios porque los procedimientos ya están acordados y vamos a poder convocar a la sociedad dominicana con la presencia de los miembros de la prensa para dar los detalles de involucramientos. Son procesos amplios, abiertos y discusiones transparentes”, indicó Luis Miguel De Camps, titular de Trabajo.

Añadió que en esos procesos de reforma uno de los temas que se tendrán que tratar es la realidad de contratación por los nuevos tipos de trabajo, “cuáles trabajadores son realmente trabajadores y no autónomos y no son personas que el desarrollo de las tecnologías ha querido invisibilizar como si no fueran trabajadores, como si no hubiese una relación laboral per se”.

Dijo que parte de las discusiones que se deben producir en los procesos de reformas son los vínculos laborales entre las plataformas digitales como Uber y otras de servicios. “Como sector gubernamental y responsable de la construcción de consensos, así como también para hacer reformas concretas, pero sobre todo el tripartismo fortalecido en el dialogo social, tenemos que respetar el proceso y en su momento hacer las propuestas concretas”. Añadió que el Gobierno tiene la visión de la protección de los derechos de los trabajadores y las mejoras de esas protecciones, tanto del ámbito laboral como de la Seguridad Social.

Apuntó que la naturaleza de las relaciones laborales y las nuevas formas de los contratos de trabajo llevan a que los organismos reguladores tengan una visión más integral y no solamente a los clásicos tipos de trabajo en que se tipificaban riesgos especiales.

Agregó que una pandemia como la que se está viviendo trae retos nuevos para los que nadie estaba preparado y puso como ejemplo el teletrabajo, cuya regulación inicial se emitió el año pasado en el Ministerio de Trabajo una resolución para garantizar el respeto, el reconocimiento al derecho a la desconexión respecto a la jornada laboral, así como el derecho a la intimidad. “La pandemia nos muestra que, no necesariamente, las reglas de hace muchos años deben seguir intocadas, sino que deben ser revisadas”.