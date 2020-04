$!No hay una pandemia cada 100 años para reducir la población mundial

'Amigos, no pueden ser tan inocentes de lo que en realidad está pasando. Se llama nuevo orden mundial. Reducen la población mundial. Pasa cada 100 años', asegura un mensaje viral difundido los últimos días con ligeras variaciones a través de Whatsapp, Facebook y Twitter, que se hace eco de una hipótesis recogida hace dos meses en un artículo, replicado a su vez en otra web a finales de marzo.

No se desencadena en el planeta una pandemia cada cien años para reducir la población mundial, como afirman algunos mensajes que se han propagado con rapidez en WhatsApp y redes sociales a raíz de la expansión del coronavirus.

Datos

Es un bulo sin base histórica, médica ni demográfica: Las fechas citadas son inexactas, corresponden a brotes que en algunos casos no fueron pandémicos y omiten otra pandemias sucedidas entre 1920 y 2020. Además, estos graves episodios de crisis sanitaria no responden al objetivo premeditado de reducir la población, según explican especialistas en Historia de la Medicina consultados por EFE.

La peste de marsella no fue una pandemia

El primer ejemplo de este mensaje viral es la peste que asoló la ciudad francesa de Marsella en 1720 y ya contiene una inexactitud, porque no fue una pandemia, puesto que 'prácticamente no salió de dicha ciudad' según ha explicado a EFE Luis Montiel, catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense de Madrid.

'No se puede empezar a construir un bulo de peor manera', afirma Montiel, ya que esta peste, causada por la llegada de un barco mercante contaminado, no se extendió más allá de los alrededores de la ciudad, que se puso en cuarentena, por lo que no tuvo efecto pandémico.

Mucho más lesivas para la población europea, según el académico, fueron la 'Peste de Justiniano' iniciada en torno al año 541 en el Imperio Romano o la 'Peste negra' a partir de 1347, por la que murió 'entre un cuarto y un tercio de la población europea de la época', apunta Montiel. La Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra sus víctimas en 50 millones de personas.