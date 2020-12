$!Obispo de La Altagracia no descarta complicidad entre la Armada y organizadores de viajes ilegales

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, denunció este lunes que posiblemente existe complicidad entre las autoridades y los organizadores de viajes ilegales hacia Puerto Rico desde esa provincia.

“La única manera que eso se permite es porque las autoridades apoyan eso o hay una estructura organizativa para eso, y eso no se puede permitir, porque no son invisibles; son aproximadamente barcas que llevan 60 o 70 personas montadas ¿y quién no puede ver eso?", dijo.

"Los únicos que no vemos eso somos los que estamos lejos, pero los que cuidan del mar, las autoridades lo ven. Entonces, ¿qué es lo que hay?”, se preguntó el religioso al referirse a los frecuentes naufragios de viajeros ilegales en la zona.

El obispo dijo además que creía que podía superarse la organización de esos travesías que ponen en riesgos a quienes osan hacerlas.

Agregó que durante estos días ha habido "un desfile” y criticó que continúen produciéndose, lo que calificó como penoso y triste, porque se trata de vidas humanas.

Este domingo se dio a conocer que ascienden a ocho las personas que fallecieron la madrugada del pasado sábado cuando naufragó en las costas de Las Lagunas de Nisibón, en la provincia La Altagracia una embarcación en la que preliminarmente, se ha dicho, se transportaban 30 personas hacia Puerto Rico.

“Yo no sé la situación que no tienen ojos para ver o se hacen el ignorante, o hay una estructura organizativa entre los viajes ilegales y las autoridades, porque no cabe en la mente humana. Esos vigilantes del mar, que son la Armada que tengan más cuidado con eso, porque son seres humanos y están perdiendo la vida”, agregó Castro al pedir disponer de mayor vigilancia para evitar la salida de esos viajes.

Las víctimas del naufragio son seis hombres y dos mujeres, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades de la Armada Dominicana, en tanto que siete hombres y dos mujeres han sido rescatados con vida y reciben atenciones médicas, mientras que los operativos de búsqueda continúan desarrollándose.

El pasado 26 de noviembre, las autoridades reportaron que habían rescatado del mar el cadáver de un hombre y trozos de varios cuerpos humanos, luego del naufragio Nisibón, provincia La Altagracia de una embarcación con alegadamente 19 ocupantes que viajaban ilegalmente a Puerto Rico.

Se informó que otros cuatro viajeros fueron rescatados con vida y el resto aun continúa desaparecido.