$!OMS pide a América contención agresiva por nuevos casos de coronavirus en el sur

México señaló que el coronavirus representa una 'emergencia nacional', por lo que aceleró la aplicación de recursos para atender esta crisis y sus efectos en la economía del país, que ya reporta 5 casos.

'No podemos aceptar burocracias. Estamos en emergencia nacional. No podemos estar con que el permiso salió o no salió. El gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado, que por trámite está parado. No podemos aceptar que se pare nada porque estamos viviendo una emergencia', afirmó Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Por su parte, el presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, anunció este martes la movilización de 12.000 millones de dólares para ayudar a los países que enfrentan los impactos económicos y de salud del coronavirus.

El presidente del BM indicó que la ayuda incluye 'asesoría de medidas de financiación de emergencia y asistencia técnica', entre ellas la vigilancia, la formación de trabajadores sanitarios y favorecer el acceso a tratamiento para los más pobres.

Estos anuncios coinciden con la noticia de la Reserva Federal de EE.UU. de que aplicará un recorte de los tipos de interés de medio punto, hasta el rango de entre 1 % y 1,25 % debido a la elevada incertidumbre económica generada.